Največja hrvaška ladjedelnica obstala

Zaposleni v največji hrvaški ladjedelniški skupini Uljanik bodo danes stavkali. Za stavko so se odločili, ker jim vodstvo še ni izplačilo julijskih plač. Približno 4500 zaposlenih bo na svojih delovnih mestih v Pulju in ladjedelnici 3. maj na Reki stavkalo do izplačila plač.

Potem ko včeraj z vodstvom podjetja niso našli rešitve, je predsednica sindikata Istre, Kvarnerja in Dalmacije Marina Cvitić pojasnila, da zaposleni niso zadovoljni s trenutnimi razmerami v Uljaniku in da so vodilni ladjedelnice najbolj odgovorni za slabo stanje v družbi.

Uprava Uljanika bi po njenem mnenju morala zapustiti krmilo podjetja. Delavci namreč nimajo več zaupanja v vodstvo in so ogorčeni, ker ne dobijo informacij o resničnem stanju v družbi.

Vlada išče način, da delavcem zagotovi vsaj dve plači

O razmerah v Uljaniku so včeraj govorili tudi s hrvaškimi ministri za gospodarstvo, za finance in za državno premoženje, Darkom Horvatom, Zdravkom Marićem in Goranom Marićem. Horvat je po srečanju pojasnil, da vlada išče način, da bi delavcem Uljanika zagotovila vsaj dve plači, a so koraki vlade odvisni od odgovora Bruslja na načrt prestrukturiranja družbe, ki ga je vodstvo tja poslalo prejšnji mesec. Načrt prestrukturiranja predvideva vlogo države in strateškega partnerja, ki naj bi zagotovila stabilizacijo poslovanja.

Vodstvo Uljanika sicer obžaluje, ker mu ni uspelo zagotoviti pravočasnega izplačila plač, a tudi ne ve, kdaj bi se to lahko zgodilo. Kot so poudarili, si skupaj s strateškim partnerjem, družbo Kermas energija, z vsemi močmi prizadevajo, da bi čim prej dosegli celovito rešitev, ki bi zagotovila dolgoročno poslovanje ladjedelnic v obeh hrvaških obalnih mestih.

Uljanik je že nekaj časa v krizi. V ladjedelnici nimajo denarja niti za proizvodne materiale, ki bi omogočali nadaljevanje izgradnje že dogovorjenih plovil. Kriza v Uljaniku se bo lahko prelila tudi v državno blagajno, saj država jamči za milijonska posojila ladjedelnici.