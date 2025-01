Na Hrvaškem zapirajo priljubljeno turistično točko. Kazen za prekršek je vrtoglava. #video

Modra jama v Pulju je zaprta za vse obiskovalce, sporočajo pristojni, ki so se za zaprtje odločili zaradi izjemne gneče, nenadzorovanega obiska in uničevanja tamkajšnje narave.

Takšna odločitev je bila nujna, pravijo. "Luči v jami so bile nameščene nezakonito, ljudje so v jamo vstopali s svetilkami, kajaki in potapljaško opremo. Vse to so dejanja, ki niso le nezaželena, ampak sploh niso dovoljena. Ne samo v tej jami, ampak v katerikoli jami na Hrvaškem," je opozoril Sandro Dujmović iz Javnega zavoda Natura Histrica.

Župan napovedal ureditev okolice

"Zaščitili bomo tudi celotno območje pred Valovinami, tamkajšnjo plažo in gozd. Za obiskovalce plaže bomo uredili parkirišča in namestili smetnjake za ločevanje odpadkov," pa je napovedal puljski župan Filip Zoričić.

Jama bo pod strogim nadzorom, tik pred vhodom bo vrv z bojo. Tisti, ki bodo zaplavali mimo vrvi v jamo, bodo za to tudi kaznovani, še napovedujejo pristojni. "Za fizično osebo bo kazen znašala 132 evrov, za pravno osebo pa bo kazen visoka tudi do 26 tisoč evrov," je dejala direktorica Javnega zavoda Natura Histrica Silvia Buttignoni.

Dodala je še, da bodo takšna pravila v veljavi prihajajoče poletje, ali bo prepoved ostala v veljavi za vedno oziroma bodo jamo fizično zaprli, pa se bodo še odločili.

Mnenja domačinov so ob tej odločitvi deljena, poroča hrvaški Dnevnik.hr. Da je zaprtje oziroma prepoved obiska neumnost, je dejala domačinka Vera, medtem ko domačin Branislav meni nasprotno. "To je dobro, da si narava vzame, kar ji pripada, saj bi sicer tam nastala splošna katastrofa," je dejal.