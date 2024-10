Velike hvale Hrvatov o Sloveniji: Slovenci zelo dobro živijo, ampak tja se ne bi preselili

Številni Hrvati, zlasti tisti iz severne Hrvaške, pogosto pridejo v Slovenijo po nakupih, na izlet ali kakšen dogodek, piše hrvaški Večernji list, ki se je pogovarjal s parom iz Zagreba, ki pogosto obišče Slovenijo. Navdušena sta nad Ljubljano, čistostjo in urejenostjo narave in upoštevanjem pravil. "Mislim, da Slovenci zelo dobro živijo, so kot Avstrija v malem," sta povedala Andreja in Mato, ki sta nad Slovenijo navdušena, a se sem ne bi preselila zaradi jezika in ljubezni do svoje domovine.

Ljubljana ponuja znamenitosti, kot so Ljubljanski grad, vožnja z žičnico, raziskovanje velikega živalskega vrta ali sprostitev na izletu z ladjico po Ljubljanici, številni prebivalci Hrvaške pa se zaradi vala podražitev k nam odpravijo tudi po nakupih.

Novinarji Večernjega lista so se pogovarjali z družino iz Zagreba, ki pogosto pride na obisk v Ljubljano. "Pogosto potujemo v Slovenijo, radi imamo Ljubljano in včasih se tja skupaj z otroki odpravimo za konec tedna. V restavracijah je morda dražje, vendar se je tudi to zdaj izenačilo s Hrvaško. V naših picerijah boste za pico odšteli več kot deset evrov in enako je tudi v Sloveniji, ni nekih razlik," je pojasnil mlad par iz Zagreba.

"Slovenci upoštevajo pravila in državne predpise"

Po njunem mnenju se Slovenci od Hrvatov razlikujemo po tem, da upoštevamo pravila in državne predpise. "V Sloveniji ne boste na primer naleteli na hladilnik, ki je ostal v naravi, ali smeti, raztresene po ulicah," je pojasnila Andreja.

"Rada imam Slovenijo, vendar me njihov jezik ovira. Čeprav vsi razumejo hrvaščino in jo zelo radi govorijo, bi se, če bi tam živela, morala naučiti slovensko in seveda poiskati službo. Mislim, da Slovenci zelo dobro živijo, so kot Avstrija v malem," je dodal Andrejin mož Mate.

Navdušena sta nad čistostjo in urejenostjo

Navdušena sta tudi nad tem, kako slovenski kmetje ohranjajo svojo zemljo. "Pokošeno je kot na golf igrišču, dobesedno z avtoceste vidim, če je na travniku kaj ostalo. In ko vidiš njihove zorane njive, je zorano na centimeter, kot bi potegnil z ravnilom," je dodal Mato.

Meni tudi, da je na Hrvaškem to drugače zato, ker so se bili ljudje v preteklosti prisiljeni ukvarjati s kmetijstvom, da so preživeli, zdaj pa je to za mlade pritisk. "Redko kateri kmet resnično uživa v obdelovanju zemlje. Pogosto sem šel pomagat prijateljem pobirat krompir, slive in jabolka in vedno sem dobil občutek, da je to zanje stres in najbolj osovraženo delo v letu. Mi smo obdelovali zemljo zaradi revščine in iz užitka," je dodal Mato.

"Cene v Sloveniji niso nižje"

Glede cen je Andrea pojasnila, da cene v Sloveniji niso ravno nižje. "Pol litra vode v Ljubljani stane od dva do tri evre. Vstopnina v ogromen živalski vrt je okoli 12 evrov na osebo, za otroke je malo cenejša. Če si želite ogledati njihov grad v središču mesta in se do gradu peljati z žičnico, boste odšteli 16 evrov," je povedala. Mato pa je na koncu sklenil, da se v Slovenijo vendarle ne bo preselil: "Korenine so korenine. Tam bomo vedno tujci."