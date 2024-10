Cene stanovanjskih nepremičnin na Hrvaškem so se v drugem letošnjem četrtletju v primerjavi s predhodnim trimesečjem v povprečju zvišale za 4,3 odstotka, v medletni primerjavi pa za deset odstotkov, je objavil hrvaški državni statistični urad. Rabljene stanovanjske nepremičnine so se medletno podražile bolj kot nove.

Nove stanovanjske nepremičnine na Hrvaškem so se v drugem četrtletju glede na prvo v povprečju podražile za 4,5 odstotka. V primerjavi z drugim lanskim četrtletjem so bile medtem dražje za 5,4 odstotka, kažejo statistični podatki.

Rabljene stanovanjske nepremičnine so se na četrtletni ravni podražile za 4,2 odstotka, medletno pa so njihove cene poskočile za 10,6 odstotka, so še pokazali podatki statističnega urada.

Najmanjšo rast cen so v drugem četrtletju v četrtletni primerjavi dosegle stanovanjske nepremičnine v Zagrebu, kjer so se dvignile za 3,9 odstotka. Sledi jadranska obala s 4,1-odstotno podražitvijo, v preostalih delih države pa so bile stanovanjske nepremičnine dražje za 5,9 odstotka.

Medletno so se cene stanovanjskih nepremičnin v Zagrebu zvišale za 9,4 odstotka, na jadranski obali za 10,6 odstotka, drugod pa za 9,2 odstotka.

V EU so bile cene stanovanjskih nepremičnin na četrtletni ravni višje za 2,9 odstotka, medletno pa za 1,9 odstotka, je minuli teden objavil evropski statistični urad Eurostat. V Sloveniji so se cene v četrtletni primerjavi zvišale za 2,2 odstotka, v medletni primerjavi pa za 6,7 odstotka.