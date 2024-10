V znani splitski restavraciji doživele šok: natakar zaklel, ker jih je moral postreči

Čakanje na postrežbo, neprimerno obnašanje zaposlenih in kletvice so pospremili obisk gostij v znani splitski kavarni in restavraciji.

O svoji skrajno neprijetni izkušnji v splitski kavarni in restavraciji Kavana Central je za Slobodno Dalmacijo spregovorila ena od gostij, sicer novinarka, katere ime hranijo v uredništvu.

"Izogibajte se restavraciji Central na trgu. Nikoli v življenju nisem o nikomur napisala slabe kritike, a to, kar sem doživela v vaši kavarni, me je spodbudilo, da sem poiskala vse možne kontakte in opozorila na neprimerno obnašanje vaših zaposlenih," svojo izpoved začne novinarka.

Natakar: Ne potrebujemo, da domačini hodijo k nam

S prijateljicami se je sredi dneva odpravila v omenjeno restavracijo. Ker jih je bilo osem, so jih napotili v notranje prostore, saj da bi morali zunaj premikati mize in stole. Sedle so v restavracijo in pol ure kasneje jih še vedno nihče ni vprašal po naročilu.

"Štejem natakarje, trije so bili za točilnim pultom, štirje v restavraciji, gostov ni bilo veliko. Nakar starejši natakar pomigne mlajšemu kolegu, naj nas postreže. Ta dvigne roke in na ves glasno reče: 'V pi*** m***, zdaj moram postreči še njih.' Opravičujem se za besednjak, a to je edini stavek, ki smo ga v pol ure slišale od osebja," pove zgrožena gostja. Tudi vsi ostali v gostilni so z ogorčenjem opazovali nastalo situacijo.

"Zdelo se je, kot da je cilj natakarjev, da gostje obupajo in sami odidejo iz restavracije," še doda. "Ena od prijateljic je pristopila k starejšemu natakarju in mu povedala, kako skrajno neprimerno je njihovo obnašanje in da se ne bomo več vrnile. On pa je le odvrnil, da domačinov sploh ne potrebujejo."

"To je sramota za mesto, Hrvaško in turistične delavce. O tej izkušnji bom z veseljem pisala na Tripadvisorju in družbenih omrežjih," je svojo izpoved zaključila novinarka.

Restavracija ima na Tripadvisorju oceno 3,5, na Googlu pa 3,6. Ocene glede hrane in postrežbe so različne, najdejo se tako pozitivne kot negativne.