Neverjetno, kaj si je privoščil voznik audija: zapeljal na pločnik in se izognil zastoju

Na družbenem omrežju je zaokrožila fotografija voznika audija, ki je zato, da bi se izognil gneči na Koroškem mostu v Mariboru, zapeljal na pločnik in pot nadaljeval po njem. S svojim dejanjem je ogrožal varnost pešcev in razjezil voznike, ki so obtičali v zastoju. Kot neuradno poroča Večer, nihče od očividcev voznika ni prijavil policiji.