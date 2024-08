Ali Slovenci rešujemo hrvaški turizem?

Na Hrvaškem je trenutno okoli 960 tisoč turistov, med katerimi je največ Nemcev, sledijo domači gosti, na tretjem mestu so Slovenci. Turistom iz naše države sledijo Avstrijci in Poljaki.

Do zdaj je bilo avgusta na Hrvaškem 4,2 milijona prihodov turistov, kar je štiriodstotna rast v primerjavi z enakim obdobjem lani. Število prenočitev v avgustu je bilo do sedaj 26,5 milijona, kar je enako lanskim podatkom za enako obdobje, piše spletna stran hrvaške radiotelevizije HRT.

Podatki od 1. januarja do zdaj

V celem letošnjem letu je bilo na Hrvaškem do zdaj več kot 16 milijonov prihodov in nekaj več kot 84 milijonov prenočitev, kar je v primerjavi z enakim lanskim obdobjem triodstotna rast prihodov in enoodstotna rast prenočitev.

Največ prenočitev so opravili Nemci, sledijo domači gostje, Slovenci, Avstrijci in Poljaki. Turistično najbolj obiskana mesta so Dubrovnik, Rovinj, Poreč, Split in Umag, še piše HRT.

Hrvaški turistični delavci opažajo, da letos zaradi visokih ceni ni velike gneče v gostinskih lokalih, so pa po drugi strani hrvaške trgovine polne tujih turistov. Foto: Guliverimage

Množičen prihod turistov z Bavarske po 29. juliju

Hrvate zlasti veseli velik val nemških turistov v avgustu. Na Bavarskem, od koder na Hrvaško prihaja največ turistov, se šolske poletne počitnice začnejo šele 29. julija. Takrat tudi poskoči število nemških turistov na Hrvaškem, piše Novi list.

Hrvati tudi opažajo, da turisti ne prihajajo več množično v restravracije in na terase, so pa veliko bolj polne trgovine. V njih je gneča ves dan, zvečer pa so trgovine praktično oblegane, še piše Novi list.