Kaj se zgodi, če vas na Hrvaškem dobijo z marihuano?

Med evropske države, ki je uporabo konoplje v osebne namene dekriminalizirala, je tudi Hrvaška. Kaj to sploh pomeni in kaj se bo zgodilo, če vas med dopustovanjem na hrvaški obali ustavijo policisti in ugotovijo, da posedujete marihuano?

Na Hrvaškem je nova zakonodaja na področju drog v veljavo stopila že 1. januarja 2013. S to spremembo kazenskega zakonika je Hrvaška po zgledu številnih evropskih držav, kot so Portugalska, Španija, Češka, Švica in Slovenija, dekriminalizirala osebno uporabo drog. Posedovanje manjših količin drog za osebno uporabo na Hrvaškem od takrat ni več kaznivo dejanje, temveč prekršek, za katerega je na Hrvaškem predvidena visoka kazen.

Dekriminalizacija drog ni isto kot legalizacija. Legalizacija pomeni, da sta z zakonom urejeni proizvodnja in prodaja psihoaktivnih snovi, dekriminalizacija pa, da posedovanje prepovedanih snovi ni kazensko preganjano ter da je zanjo predvidena denarna, ne pa tudi zaporna kazen.

Če vas z marihuano za osebno uporabo ulovijo med dopustovanju na Hrvaškem, boste plačali kazen od 674 do 2.700 evrov. Foto: Thinkstock

Na Hrvaškem kazen tudi do 2.700 evrov

Čeprav se je Hrvaška z dekriminalizacijo uvrstila med ene najbolj liberalnih držav na področju prepovedanih drog, pa so kazni za njihovo posedovanje še zmeraj zelo visoke. Ta prekršek vas bo stal več kot v Sloveniji, saj je na Hrvaškem zanj predpisana denarna kazen od 5.000 do 20.000 kun oziroma od 674 do skoraj 2.700 evrov.

Natančna količina droge, ki se šteje za osebno uporabo, ni zakonsko določena, temveč se določi po mnenju tožilca in sodnika, razlikuje pa se od primera do primera.

V Sloveniji je posest manjše količine droge za osebno uporabo obravnavana kot prekršek že vrsto let. Količina, ki se šteje za osebno uporabo, ni zakonsko določena, za njeno posedovanje pa je predvidena denarna kazen od 42 do 209 evrov oziroma polovično, če je kazen poravnana v osmih dneh.

Čeprav posedovanje prepovedanih drog na Hrvaškem ni več kaznivo dejanje, uživalci mamil pa ne bodo več tvegali zaporne kazni zaradi enega samega pokajenega "džojnta", pa se distribucija droge kaznuje z zaporno kaznijo do treh let. Za tiste, ki jih prodajajo v šolah, prevzgojnih ali kazenskih ustanovah ali pa v njihovi neposredni bližini, pa je predvidenih od tri do 15 let zapora.

V Italiji lahko legalno kupite marihuano

V Italiji je lani postala legalna "lahka" konoplja z zelo nizko vsebnostjo THC. Kot ta se šteje tista, katere odstotek THC, psihoaktivne snovi, ki omamlja, ne presega 0,5 odstotka. Glavni učinek daje tej konoplji druga psihoaktivna snov, imenovana kanabidiol oziroma CDB, ki človeka sprosti.

Celoten zemljevid si lahko ogledate s klikom na sliko. Foto: zajem zaslona/ telegraphtravel

V medicinske namene se v Evropi konoplja uporablja v Sloveniji, na Hrvaškem, Italiji, Nemčiji, Avstriji, Belgiji, na Češkem, Portugalskem, v Španiji, na Finskem, v Franciji, Romuniji in na Nizozemskem.

Na Portugalskem boste stopili pred socialnega delavca, psihiatra in sodnika

Portugalska je leta 2001 posedovanje drog za lastno uporabo ločila od posedovanja drog z namenom njihove prodaje. Kljub temu ostajata uporaba in posedovanje drog za lastno uporabo na Portugalskem nelegalna, tako kot v drugih državah s podobno zakonodajo na tem področju, vas lahko doleti denarna kazen. Lahko pa se tudi zgodi, da vam bodo naložili družbeno koristno delo ali pa vas oprostili.

Količina, ki se na Portugalskem šteje za uporabo za osebne namene, je določena z zakonom, šteje pa se količina, ki jo povprečni posameznik uporabi v obdobju desetih dni.

Ko vas namreč na Portugalskem zalotijo z manjšo količino, boste dobili poziv na komisijo za preprečevanje zasvojenosti, ki je sestavljena iz socialnega delavca, psihiatra in sodnika. Ta se bo glede na posamezni primer odločila za najprimernejšo sankcijo. Drogart na svoji spletni strani navaja, da večino primerov oprostijo, tiste, ki večkrat dobijo poziv, usmerijo v zdravljenje. To pomeni vse od tega, da ljudi pošljejo na motivacijski pogovor, pa do substitucijske terapije zaradi opiatov.

Tudi na Nizozemskem droge niso legalne

Zaradi liberalne in tolerantne politike do drog na Nizozemskem mnogi mislijo, da so droge tam legalne oziroma da če že preostale niso, je legalna vsaj marihuana. Vendar to ne drži. Na Nizozemskem so droge prepovedane, razlika je le v obravnavi trdih drog, kot je heroin, in mehkih, med katere spada tudi marihuana.

Čeprav so posedovanje, prodaja in kupovanje prepoznani kot kaznivo dejanje, kupcev in preprodajalcev ne preganjajo. Kljub temu je njihova uporaba v barih, klubih in na festivalih prepovedana. Mehke droge so dovoljene le v posebnih "coffee shopih".