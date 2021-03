Televizijski voditelj in kolumnist Piers Morgan je ITV in njeno oddajo Good Morning Britain, katere voditelj je bil, protestno zapustil v začetku tedna zaradi ostrih komentarjev, ki jih je po intervjuju z Oprah Winfrey namenil Meghan Markle.

Kasneje so s televizijske mreže sporočili, da se Morgan po šestih letih poslavlja od vodenja jutranje oddaje, 55-letni voditelj pa je novinarjem dejal, da je bil razhod z ITV sporazumen in da so se strinjali, da se ne strinjajo.

ITV je zaradi Morganovega besnenja čez Meghan Markle in izjave, da je "osramotila britansko kraljevo družino", prejela več kot 42 tisoč pritožb, med njimi tudi pritožbo Marklove.

A še več Britancev je za to, da se Morgan vrne, saj je peticijo za vrnitev v oddajo podpisalo več kot 200 tisoč ljudi.

Dan po odhodu z ITV so ga pričakali številni novinarji. Foto: Reuters

Morgan se je na Twitterju že odzval na njihove prošnje in želje, a jih je razočaral z besedami: "Ne bom se vrnil, ampak hvala vsem, ki so podpisali peticijo." Dodal je, da je prijetno presenečen nad peticijo, saj "ponavadi ljudje podpisujejo peticije, da me odpustijo ali deportirajo".

I won’t be going back, but thanks to everyone who has signed these petitions. Normally, people start petitions to have me fired or deported, so this is a pleasant surprise. https://t.co/jhqt9VbNDN