Chris Morgan je v pogovoru za radijsko oddajo talkSPORT pojasnil, da se je nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo sam obrnil nanj z željo, da opravita intervju.

"O tem je razmišljal že dlje časa. Nobena skrivnost ni, da v Manchestru ni srečen in da se obremenjuje s stvarmi, ki se mu tam dogajajo. Začutil je potrebo, da o tem javno spregovori. Zavedal se je, da bo s tem dvignil ogromno prahu, a je hkrati čutil, da ta korak mora storiti. Vse, kar je povedal je čista resnica in resnica včasih boli," je dejal Morgan, ki pa ni želel razkriti, kdaj točno sta s 37-letnim Portugalcem intervju opravila.

Zakaj je do objave intervjuja prišlo ravno zdaj, le nekaj dni pred začetkom svetovnega prvenstva, kjer bo igral tudi Ronaldo? Ravno zato, je pojasnil Morgan.

"Lastnikom kluba za klub ni mar"

"The Glazers, they don't care about the club." Cristiano Ronaldo has sensationally blasted Manchester United's American owners. @cristiano | @piersmorgan | @TalkTV | #90MinutesWithRonaldo pic.twitter.com/nNTyHgqvPy

Začetek mundiala namreč pomeni, da 37-letnega nogometaša na Otoku ne bo cel mesec, kar pomeni, da bodo njegovi delodajalci lahko v miru predelali Ronaldove besede in se po njegovi vrnitvi iz Katarja pogovorili in skušali razrešiti težave.

"V intervjuju je večkrat poudaril, kako rad ima Manchester United in kako rad ima navijače, ni pa mu všeč, v kakšno okolje se je vrnil. Odkar ga je zapustil prvič, se nič ni spremenilo in tega ne more razumeti. Če ne bo spregovoril, ne bo sprememb, tako čuti," je dejal Morgan, ki je Ronalda temeljito zaslišal že pred tremi leti v Torinu.

"V klubu niso zares verjeli, da ima hči zdravstvene težave"

"They didn't believe that something was going wrong."



Cristiano Ronaldo has told Piers Morgan he felt doubted by his Manchester United bosses when he told them his newborn daughter was sick.@cristiano | @piersmorgan | @TalkTV | #PMU pic.twitter.com/Y2jDLFR62J