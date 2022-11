Kakšna kazen bo po šokantnem intervjuju doletela Cristiana Ronalda?

Potem ko je portugalski nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo v pogovoru s Piersom Morganom za TalkTV razkril svojo plat zgodbe o dogajanju in odnosih znotraj ekipe Manchester United, so se zdaj oglasili tudi v ekipi rdečih vragov. Zgodba Ronalda je zanje bolj ali manj končana, Portugalca pa zagotovo čaka kazen.

Potem ko je Cristiano Ronaldo v eksplozivnem intervjuju s Piersom Morganom izjavil, da se počuti izdanega, da ne spoštuje trenerja Erika ten Haga in da je prisiljen zapustiti Old Trafford, so se oglasili tudi njegovi delodajalci. V sporočilu za javnost so zapisali, da bodo odgovor podali po tem, "ko bodo ugotovljena vsa dejstva".

Everyone's had their say about him. Now it's his turn.



90 Minutes With Cristiano Ronaldo.



8pm, Wednesday and Thursday on TalkTV.@cristiano | @piersmorgan | @TalkTV | #90MinutesWithRonaldo pic.twitter.com/auP1BoizhO — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) November 14, 2022

"Osredotočeni smo na priprave na drugo polovico sezone in nadaljevanje zagona, prepričanja in povezanosti, ki se gradi med igralci, menedžerji, osebjem in navijači," so zapisali pri Manchester Unitedu.

Najprej denarna kazen

Po poročanju britanskega Mirrorja bo Ronalda doletela najmanj denarna kazen. Klub naj bi 37-letnega Portugalca kaznoval z najmanj dvotedensko plačo, kar bi ga stalo več kot milijon funtov, najverjetneje pa se zgodba ne bo ustavila samo pri denarju.

Kot poroča britanski The Telegraph, se bo menedžer kluba Erik ten Hag v kratkem srečal z izvršnim direktorjem kluba Manchester Uniteda Richardom Arnoldom, športnim direktorjem Johnom Murtoughom in podpredsednikom oz. solastnikom kluba Joelom Glazerjem, s katerimi naj bi se pogovorili o prihodnosti Ronalda. Po poročanju angleških medijev naj bi bil Erik ten Hag naklonjen ideji, da se od Ronalda v zimskem prestopnem roku poslovijo.

Foto: Reuters

Avgusta je obljubil in obljubo zdaj izpolnil

Ronaldo, ki velja za enega najboljših igralcev v nogometni zgodovini, je že avgusta obljubil, da bo razkril svojo plat zgodbe o dogajanju znotraj moštva Manchester United, in zdaj to tudi storil.

Prvi posnetki iz njegovega televizijskega intervjuja z voditeljem Piersom Morganom za TalkTV so bili predvajani v nedeljo zvečer, celoten intervju pa bo prikazan v dveh večerih, in sicer v sredo in četrtek. Že prvi del je šokiral nogometno javnost in močno odmeva v športnih krogih.

Foto: Reuters

Ronaldo: Želim najboljše za Manchester United

Ronaldo je v intervjuju med drugim izjavil, da se v klubu Manchester United vse od leta 2009, ko je odšel, ni spremenilo prav nič.

"Odkar je Sir Alex (Ferguson, op. a.) odšel, v klubu ni bilo nobenega razvoja, nobenega napredka. To velja celo za bazene, jacuzziji, prostore za trening, celo kuhinje. Tu se je čas ustavil v vseh pogledih, kar me je zelo presenetilo. Navijači bi morali vedeti, da želim najboljše za Manchester United, zato sem spet tukaj. Po mojem mnenju bi moral takšen klub zmagovati in biti na vrhu, a iz nekega razloga ne, in City, Liverpool in Arsenal zmagujejo proti nam. Tudi Sir Alex to vidi in ve," je še dejal Ronaldo, ki bo odzive na odmeven intervju podoživljal v Katarju, kjer se bo s Portugalsko pripravljal na svetovno prvenstvo.

Preberite še: