Man Utd se je maščeval Aston Villi, Ronalda ni bilo niti na klopi

Vrhunec dogajanja 1/16 finala angleškega ligaškega pokala je bil sredin spopad med Manchestrom Cityjem in Chelseajem. Udarila sta se bosta na Etihadu, z 2:0 pa je zmagala četa Pepa Guardiole. Manchester United se je maščeval Aston Villi za boleč nedeljski poraz v prvenstvu (4:2). Branilec naslova Liverpool se je na Anfieldu mučil z Derby Countyjem in si napredovanje priboril šele po kazenskih strelih. Vodilni premierligaš Arsenal pa je v Londonu gostil Brighton in izgubil z 1:3, izpadli so še Tottenham, Leeds, West Ham ...

Na Old Traffordu sta se v četrtek za zadnjo vstopnico za osmino finala angleškega ligaškega pokala pomerila Manchester United in Aston Villa. Rdeči vragi, ki so pogrešali nekaj zvezdnikov, so zmagali s 4:2. Prvi polčas se je končal brez zadetkov, nato so gostje iz Birminghama, ki jih je prejšnji teden prevzel španski strateg Unai Emery, dvakrat vodili, a je United po preobratu na koncu zmagal s 4:2. Za gostitelje so zadeli Anthony Martial, Marcus Rashford, Bruno Fernandes in Scott Mctominay, za goste pa Ollie Watkins in Diogo Dalot, ki je zatresel lastno mrežo.

Francoz Anthony Martial je dosegel prvi zadetek za Manchester United. Foto: Reuters

Portugalski zvezdnik Cristiano Ronaldo, ki ga kmalu čaka nastop na že petem svetovnem prvenstvu, sploh ni kandidiral za srečanje. Manjkala sta tudi Jadon Sancho in najdražji poletni novinec Antony. Trener Erik Ten Hag je za MUTV dejal, kako sta Sancho in Ronaldo bolna, Antony pa poškodovan.