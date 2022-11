Nedeljska derbija Arsenalu in Liverpoolu, Man Utd praznih rok

V nedeljo sta bila na Otoku v ospredju dva velika derbija. Oba sta se igrala v Londonu. V prvem je Arsenal v gosteh premagal Chelseaja in se vrnil na vrh. Zmagoviti zadetek je v 63. minuti dosegel brazilski branilec Gabriel Magalhaes. Izkoristil je zmedo v kazenskem prostoru modrih in z neposredne bližine zatresel mrežo Chelseaja. Arsenal je ostal neporažen na zadnjih štirih gostovanjih na Stamford Bridgeu.

Mohamed Salah je dvakrat premagal Huga Llorisa. Foto: Reuters

V zadnji tekmi 15. kroga je Liverpool prekrižal načrte Tottenhamu. Domači kapetan Harry Kane je proti rdečim dosegel že osmi zadetek v karieri (v 70. minuti), a to ni zadoščalo za uspeh gostiteljev. Na 16 tekmah proti Liverpoolu se je veselil zmage le enkrat. Liverpool si je v prvem polčasu po zaslugi dveh zadetkov Mohameda Salaha priigral odločilno prednost. Egipčan je najprej v 11. minuti izkoristil podajo Darwina Nuneza, v 40. minuti pa napako Erica Dierja.

Haaland skakal od sreče

Po 13 letih se lahko angleško prvenstvo pohvali z najdražjim nogometašem na svetu. Tržna vrednost napadalca Manchester Cityja Erlinga Haalanda se je povišala na 170 milijonov evrov, s tem je mladi Norvežan na lestvici prehitel tudi Kyliana Mbappeja (160). Premier league ima tako prvič po 13 letih najdražjega nogometaša na svetu. Nazadnje je bil to Cristiano Ronaldo (2009), ki si je takrat na lestvici najdražjih igralcev delil prvo mesto z dolgoletnim rivalom Lionelom Messijem (takrat Barcelona). Haaland je nov mejnik v karieri kronal z zmagovitim zadetkom proti Fulhamu, s katerim je še povečal prednost na lestvici najboljših strelcev. Haaland je v tej sezoni na Otoku dosegel že 18 zadetkov

Norvežan je v tej sezoni v angleškem prvenstvu dosegel že neverjetnih 18 zadetkov. Foto: Reuters

Mladi Skandinavec je zaradi bolečin v stopalu izpustil zadnje dve tekmi, za sobotni spopad s Fulhamom, pri katerem z zadetki izstopa tretji najboljši strelec tekmovanja Aleksandar Mitrović, pa je bil vendarle nared. To je bilo veliko olajšanje za navijače Cityja, ki so v tej sezoni vajeni domačih zmag. Tokrat pa so angleški prvaki naleteli na zelo neugodnega tekmeca. V 17. minuti so resda prek Juliana Alvareza prišli do vodstva, a je nato po izključitvi Joaa Cancela z bele točke le 11 minut pozneje izenačil Andreas Perreira.

Gostitelji so se znašli v težavah, dvoboj so morali nadaljevati z igralcem manj. V 64. minuti je tako v igro vstopil še Haaland. Časa za zmago je zmanjkovalo, nato pa je Norvežan v peti minuti sodnikovega podaljška izkoristil najstrožjo kazen in odločil zmagovalca na Etihadu. Norvežan si je dal duška pri proslavljanju, City pa je vsaj do nedelje skočil na prvo mesto in prehitel Arsenal.

Unai Emery je popeljal Aston Villo do dragocene zmage nad Manchester Unitedom. Foto: Reuters

Na vročem stolčku Aston Ville je debitiral Unai Emery. Priznani španski strateg je lani z Villarrealom osvojil evropsko ligo, v zadnji sezoni pa rumeno podmornico popeljal do polfinala lige prvakov. Na Otoku je pred leti že vodil Arsenal, zdaj pa skuša nekdanjega evropskega prvaka iz Birminghama popeljati v mirnejše vode angleškega prvenstva in mu zagotoviti obstanek. Na prvi tekmi je navdušil, saj so njegovi varovanci premagali Manchester United s 3:1. Rdeči vragi so bili pred tem neporaženi kar osem tekem.

Domačini so že v 11. minuti vodili z 2:0. Za zgodnje vodstvo je poskrbel Leon Bailey, Lucas Digne pa je bil natančen s prostega strela. Pred iztekom prvega dela je po strelu Luka Shawa žoga zadela Jacoba Ramseyja in pristala v mreži Emiliana Martineza. Ob začetku drugega polčasa je Ramsey zadel še na drugi strani in postavil končnih 3:1.

Angleško prvenstvo, 15. krog: Sobota, 5. november:

Leeds United : Bournemouth 4:3 (1:2)

Manchester City : Fulham 2:1 (1:1)

Nottingham Forest : Brentford 2:2 (1:1)

Wolverhampton : Brighton 2:3 (2:2)

Everton : Leicester City 0:2 (0:1) Nedelja, 6. november:

Chelsea : Arsenal 0:1 (0:0)

Aston Villa : Manchester United 3:1 (2:1)

Southampton : Newcastle 1:4 (0:1)

West Ham : Crystal Palace 1:2 (1:1)

Tottenham : Liverpool 1:2 (0:2)