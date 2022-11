Cristiano Ronaldo šokiral javnost: Izdali so me; kakšen je odziv kluba?

Portugalski nogometni superzvezdnik Cristiano Ronaldo v tej sezoni ne more biti zadovoljen s statusom pri Manchester Unitedu. Njegova zvezda pri 37 letih bledi, po težko pričakovanem intervjuju, v katerem je za TalkTV brez ovinkarjenja potožil o tem, kako se počuti izdanega na Old Traffordu in da do trenerja Erika Ten Haga ne čuti spoštovanja, pa je vse bolj verjeten scenarij, da bo v zimskem prestopnem roku zapustil rdeče vrage. Kako so se na izrečene besede Ronalda odzvali njegovi delodajalci?

V prejšnji sezoni je bil najboljši strelec Manchester Uniteda, večkrat je reševal rdeče vrage z odločilnimi zadetki v izdihljajih srečanja in spravljal navijače v delirij, a rezultati kluba vseeno niso bili tako dobri, kot bi si želeli privrženci. Rdeči vragi se sploh niso uvrstili v ligo prvakov, v tekmovanje, na katero je Cristiano Ronaldo tako navezan. Je absolutni strelski rekorder tekmovanja in obožuje himno lige prvakov, zato je bilo v poletnem prestopnem roku razočaranje še toliko večje, ker je ostal na Old Traffordu, kjer se v tej sezoni ne igra liga prvakov. Ko so mu v vodo padli vsi načrti, da bi se preselil drugam, kjer bi lahko zaigral v elitnem tekmovanju, je napovedal, da bo kmalu spregovoril o tem, kaj vse ga moti pri Unitedu.

Ronaldo v tej sezoni v Evropi nastopa le v ligi Europa, kar pomeni zanj ogromno razočaranje. Foto: Reuters

Obljubo je izpolnil, v intervjuju za TalkTV, kjer se je pogovarjal s Piersom Morganom, je bil tako neposreden in iskren, da njegove besede odmevajo po vsem svetu. Šel je tako daleč, da je usmeril strupene puščice v vodstvo kluba, s katerim je bil pred leti tudi evropski prvak, obenem pa je pokazal, da je njegov odnos s trenerjem Erikom Ten Hagom, ki mu ne omogoča večje minutaže, vse prej kot idealen. ''Ne le trener, tudi nekateri drugi ljudje iz vodstva so me želeli spoditi iz kluba. Počutil sem se izdanega. Začutil sem, kako me nekateri ne želijo v klubu. Ne le letos, ampak že lani,'' ne skriva nezadovoljstva, saj je na Old Traffordu po lanskem prihodu iz Italije (Juventus) pričakoval drugačen sprejem.

Trenerja Ten Haga ne spoštuje

Nizozemski trener Erik Ten Hag je z Manchester Unitedom trenutno na lestvici peti. Foto: Reuters Manchester United je po skromnem vstopu v sezono izboljšal rezultate, nato pa nadaljeval nihanje forme. Po nedeljski zmagi nad Fulhamom (2:1) Portugalec ni kandidiral za srečanje, v močnem angleškem prvenstvu zasedajo peto mesto. Rdeči vragi so v poletnem prestopnem roku pripeljali ogromno dragih okrepitev, zato njihovi cilji segajo še višje, poraja pa se veliko vprašanje, koliko jim bo lahko pri tem sploh še pomagal Ronaldo.

Sedemintridesetletni ''veteran'', ki ga v kratkem čaka vrhunec leta, nastop na svetovnem prvenstvu v Katarju s portugalsko izbrano vrsto, verjetno njegov zadnji, kar zadeva največja tekmovanja, pri Unitedu ne igra veliko. Prejšnji teden je na primer nosil kapetanski trak Uniteda proti Aston Villi (1:3), nato pa ga ni bilo več na seznamu kandidatov. Razlog naj bi se skrival v bolezni. Vsaj tako je pojasnil trener Erik Ten Hag, s katerim ima Ronaldo vihrav odnos. Ko je prejšnji mesec zavrnil vstop v igro s klopi proti Tottenhamu, si je prislužil klubski suspenz, tako da ni kandidiral za derbi proti Chelseaju. ''Ne spoštujem ga, ker tudi on ne spoštuje mene. Če mi nekdo ne bo izkazal spoštovanja, mu ga jaz ne bom vračal,'' je v intervjuju, ki bo predvajan v dveh delih, v sredo in četrtek, poudaril Ronaldo.

Odgovoril na Rooneyjeve kritike

Navijači Manchester Uniteda še vedno obožujejo CR7. Foto: Reuters ''Navijači si zaslužijo, da izvejo resnico. Klubu želim najboljše. Zato sem tudi lani prišel k Unitedu. Ljubim klub, obožujem navijače, vedno me podpirajo. A če želijo početi stvari drugače, bodo morali nekaj zamenjati,'' je dejal Ronaldo in nakazal, kako se z oceno, da klub trenutno ni na pravi poti, strinja tudi njegov nekdanji trener sir Alex Ferguson, še vedno velika avtoriteta v družini Uniteda. ''Vsi to vidijo. Vsi razen njih. To pa zato, ker tega nočejo videti. Ker so slepi,'' je podal kritiko vodstvu.

V intervjuju je izlil dušo, spregovoril tudi o mučnih trenutkih ob smrti novorojenca, o tem, kako so ga s svojim odzivom po družinski tragediji ganili navijači Liverpoola na derbiju na Anfieldu. Privoščil si je tudi Wayna Rooneyja, nekdanjega soigralca, ki je na račun Portugalca v tej ponesrečeni sezoni naslovil kar nekaj kritik. ''Ne vem, zakaj to počne. Verjetno zaradi tega, ker je že končal kariero, jaz pa še vedno igram na najvišji ravni. Pa ne bom dejal, da sem videti bolje od njega. Čeprav je res,'' se glasi del iskrenega in odmevnega intervjuja, ki bo med tednom zagotovo v središču dogajanja. In to ne le na Otoku.

Zdaj ga čakajo izzivi s portugalsko reprezentanco na SP 2022 v Katarju. Foto: Reuters

Ronaldo bo odzive nanj podoživljal v Katarju, kjer se bo s Portugalsko pripravljal na svetovno prvenstvo. Na tekmovanje, kjer bo lahko v primerjavi z Manchester Unitedom računal na polno minutažo.