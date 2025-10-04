Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Ka. N., STA

4. 10. 2025
15.34

Umrl je češki pisatelj Ivan Klima

Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Po dolgotrajni bolezni je pri 94 letih starosti umrl češki pisatelj Ivan Klima. Po drugi svetovni vojni so ga sprva slavili kot "obnovitelja češke dramatike", zaradi kritik takratnega komunističnega režima pa so bila njegova dela na Češkoslovaškem nekaj časa prepovedana. Nekatera njegova dela so bila prevedena tudi v slovenščino.

Pisateljevo smrt je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočila njegova družina.

Ivan Klima se je rodil 14. septembra 1931 kot Ivan Kauders. Del svojega otroštva je z družino preživel v koncentracijskem taborišču Terezin, tam je bil zaprt od leta 1942 do 1945, navaja dpa.

Po drugi svetovni vojni se je Klima hitro uveljavil kot eden najvidnejših avtorjev, poleg Milana Kundere in Bohumila Hrabala.

Zaradi svoje igre Grad so ga slavili kot "obnovitelja češke dramatike". Leta 1967 pa je v javnem govoru komunističnemu režimu očital zlorabo moči, zaradi česar je bil izključen iz komunistične stranke, po zatrtju Praške pomladi pa je odšel v ZDA.

Klima se je po treh letih vrnil nazaj na Češkoslovaško, vendar se njegovih del do leta 1989 tam ni smelo objavljati. Preživljal se je med drugim kot avtor animiranih filmov in kot geodet.

Leta 2002 je prejel priznanje Franza Kafke, leta 2010 pa češko književno nagrado Magnesia Litera za spominsko prozo Moje šilene stoleti oz. Moje noro stoletje, je zapisano na spletni strani založbe Celjska Mohorjeva družba.

V slovenščino so med drugim prevedena njegova dela Ljubezen in smeti, Poletna ljubezen ter Ljubimčeve klopotače in druge grozljivke.

