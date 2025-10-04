Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Sobota,
4. 10. 2025,
11.49

napad gozd Hrvaška pik sršen

Sobota, 4. 10. 2025, 11.49

Moški na Hrvaškem umrl po pikih sršenov

Sršen | Piki sršenov so lahko izjemno nevarni. | Foto Shutterstock

Piki sršenov so lahko izjemno nevarni.

Foto: Shutterstock

V Križevcih na severu Hrvaške je 54-letni moški v petek v gozdu umrl po pikih sršenov. Kljub zdravniški pomoči je umrl na kraju dogodka, so danes sporočili iz koprivniško-križevske policijske uprave.

Sršeni so moškega po navedbah policije napadli, ko je na gozdnatem predelu Križevcev sekal drva za kurjavo.

Po pikih mu je postalo slabo, kljub zdravniški pomoči pa je umrl na kraju dogodka.

Policija je po ogledu kraja nesreče potrdila, da ni bilo elementov kaznivega dejanja.

