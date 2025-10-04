V Križevcih na severu Hrvaške je 54-letni moški v petek v gozdu umrl po pikih sršenov. Kljub zdravniški pomoči je umrl na kraju dogodka, so danes sporočili iz koprivniško-križevske policijske uprave.

Sršeni so moškega po navedbah policije napadli, ko je na gozdnatem predelu Križevcev sekal drva za kurjavo.

Po pikih mu je postalo slabo, kljub zdravniški pomoči pa je umrl na kraju dogodka.

Policija je po ogledu kraja nesreče potrdila, da ni bilo elementov kaznivega dejanja.