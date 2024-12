Znanstveniki so v Španiji že dvakrat naleteli na južnega orjaškega sršena, eno največjih in najagresivnejših vrst sršenov, ki je sicer praviloma doma v Indiji, jugovzhodni Aziji in južnih delih Kitajske. To vrsto sršenov pogosto imenujejo tudi morilski sršeni, saj gre za invazivno vrsto, znano po uničevanju čebeljih panjev, prežijo pa tudi na druge žuželke in celo manjše vrste kuščarjev. Njihov pik je izredno boleč.

Na južnega orjaškega sršena (vespa soror) so znanstveniki v Španiji prvič naleteli marca 2022, ko so opazili dva primerka hkrati, nato pa so dva opazili še oktobra 2023, so razkrili v raziskavi, ki je bila novembra objavljena v znanstveni publikaciji Ecology and Evolution (vir).

Kljub temu da znanstveniki dopuščajo zelo verjetno možnost, da so sršeni na Iberski polotok pripotovali kot neprostovoljni slepi potniki v kontejnerju na eni od tovornih ladij, potekajo tudi aktivnosti, da bi našli njihovo morebitno gnezdo ali gnezda. Odkritje gnezda bi bilo prvi tovrstni primer v Evropi.

Morilci čebel z izredno bolečim pikom

Južni orjaški sršeni praviloma dosežejo dolžino do 3,5 centimetra, gnezda pa gradijo pod zemljo na gozdnatih tleh. Znani so predvsem po tem, da v skupinah napadajo kolonije čebel in izredno učinkovito pobijajo celotne panje.

Ta vrsta sršenov ima po navedbah znanstvenikov zaradi močnega strupa tudi izredno boleč pik, kar lahko predstavlja veliko težavo za osebe, ki so alergične na pike žuželk, predvsem os in sršenov.

Znanstveniki do zdaj sicer še niso potrdili, da bi se južni orjaški sršeni (vespa soror) že naselili izven domače Azije.

Druga nevarna vrsta sršenov je v Evropi že razširjena

Evropo in Severno Ameriko medtem že nekaj let ogroža azijski sršen (vespa velutina), ki velja za nevarno invazivno vrsto. V Evropi so ga prvič opazili pred dvema desetletjema, nato pa se je razširil po Španiji, Portugalski, Italiji, Belgiji, Nizozemski in Veliki Britaniji. Ogromno škodo povzroča predvsem čebelarjem.

V Sloveniji azijskega sršena po podatkih na spletnem portalu invazivke.si še niso opazili, je pa zelo verjetno le vprašanje časa, kdaj ga bodo.