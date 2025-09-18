Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
D.K., STA

Četrtek,
18. 9. 2025,
17.53

Osveženo pred

15 minut

Koper Primorska sršen

Četrtek, 18. 9. 2025, 17.53

15 minut

Na Primorskem bodo v prihodnjih dneh odstranjevali gnezda orientalskega sršena

Na območju Kopra so odkrili več gnezd invazivnega orientalskega sršena. V prihodnjih dneh jih bodo odstranjevali v sodelovanju z Gasilsko brigado Koper in ob strokovni pomoči Čebelarske zveze Slovenije.

Na območju Kopra so odkrili več gnezd invazivnega orientalskega sršena. V prihodnjih dneh jih bodo odstranjevali v sodelovanju z Gasilsko brigado Koper in ob strokovni pomoči Čebelarske zveze Slovenije.

Foto: Guliverimage

Na Primorskem bodo v prihodnjih dneh odstranjevali gnezda orientalskega sršena, ki povzroča težave v čebelarstvu, sadjarstvu in vinogradništvu. Na kmetijskem ministrstvu ob tem pozivajo vse, naj opažanja orientalskega sršena sporočijo pristojnim, gnezd pa naj ne odstranjujejo sami, saj lahko piki povzročijo hude zdravstvene težave.

O problematiki orientalskega sršena na Primorskem so pristojni razpravljali na sredinem sestanku, ki ga je organiziralo ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Dogovorili so se, da bo odstranjevanje doslej najdenih gnezd na območju Kopra izvedla Občina Koper v sodelovanju z Gasilsko brigado Koper in ob strokovni pomoči Čebelarske zveze Slovenije.

Orientalski sršen (Vespa orientalis)
Odstranjevanje gnezd bo potekalo v naslednjih dneh, skladno s priporočili stroke, ki poudarja, da je gnezda treba odstraniti najpozneje do konca septembra, preden matice poiščejo nova mesta za prezimovanje, so pojasnili na ministrstvu.

V Kopru so gnezda orientalskega sršena našli predvsem v razpokah starih kamnitih zgradb, kjer prisotnost izdaja izletavanje sršenov. Tujerodna žuželka svetlo rjave barve z rjavo-rumenim zadkom lahko povzroča težave v kmetijstvu, zlasti v čebelarstvu, sadjarstvu in vinogradništvu, zaradi možnosti večjega števila pikov, ki so zelo boleči, pa tudi v zdravstvu ter gospodarstvu, predvsem turizmu, so pred dnevi sporočili s kmetijskega ministrstva.

Gnezd ne odstranjujte sami

Najditelje orientalskega sršena ali njihovih gnezd opozarjajo, naj jih ne odstranjujejo sami, saj lahko piki te živali povzročijo hude zdravstvene težave. Če sršena ali gnezda opazijo, naj sporočijo na telefonsko številko 112 ali na elektronski naslov invazivke@zrsvn.si. Kmetovalce pa pozivajo, naj se obrnejo na kmetijskega svetovalca najbližjega zavoda Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

Orientalski sršen (Vespa orientalis)
Sredinega sestanka so se poleg predstavnikov ministrstva, čebelarske zveze in koprske občine udeležili tudi predstavniki ministrstva za naravne vire in prostor, zavoda za varstvo narave, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije, Veterinarske fakultete, Kmetijskega inštituta Slovenije, Gasilske zveze Slovenije, Združenja slovenskih poklicnih gasilcev in Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Orientalski sršen (Vespa orientalis)
Koper Primorska sršen
