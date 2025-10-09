Mladoletniki neusmiljeno divjajo po koprskih ulicah in izzivajo policiste

Na območju Policijske uprave Koper, predvsem na območju policijskih postaj Koper, Izola in Piran, so se v zadnjih letih še posebej pa v letošnjem poletju soočali z vse večjim številom različnih kršitev z mopedi. Na policiji zagotavljajo, da obvladujejo razmere in da gre za posamezne kršitelje, k odgovornosti pa pozivajo tudi starše.

Kot so danes pojasnili na novinarski konferenci Policijske uprave Koper, so kršitelji predvsem mladoletniki, med kršitvami pa so hitrost, vožnja po zadnjem kolesu, predelani mopedi, pa tudi druga odklonska ravnanja voznikov. Na policijo in druge institucije so klicali tudi občani, ki so kršitve prijavljali, od vseh pa so pričakovali, da zadeve na tem področju umirijo.

Vozijo predelane mopede

Po besedah načelnika koprske policijske postaje Ensada Nadarevića je bilo v koprski občini lani več registriranih mopedov, zabeležili pa so tudi več klicev občanov zaradi kršitev voznikov mopedov in skuterjev. "Odzvali smo se na vse prijave," trdi Nadarević. Velika večina kršitev se je zgodila v Kopru, nekaj tudi v Marezigah in Sv. Antonu. "Ugotovili smo, da je velika večina storilcev mladoletnikov, ki vozijo predelane mopede. Po izrednem tehničnem pregledu so tudi ugotovili, da imajo predelana vozila pomanjkljive žaromete, smerne kazalce in zavorne ročice," je še povedal Nadarević.

Izzivajo policiste

Policisti so prve dni septembra preiskovali tudi dva posnetka predrzne vožnje, v katerih je neznani voznik odkrito izzival policiste. V prvem posnetku jih je nekajkrat prehitel po pločniku, v drugem pa je v stavbo policijske postaje vrgel dve jabolki. "Zbrali smo dovolj dokazov, da je kršitelj 15-letni mladoletnik z območja Kopra, ki smo ga pred tem že obravnavali in mu tudi že zasegli moped. Na okrajno sodišče smo poslali obdolžilni predlog, moped pa je sodišče vrnilo lastnikom, se pravi staršem, z navodilom, da ga spravijo v tovarniške nastavitve. Žal je kršitve nadaljeval," je dodal Nadarević.

Po njegovih navedbah so letos obravnavali že 277 kršitev voznikov mopedov (lani 185) in jih zasegli že 24 (lani 28). Povedal je, da policisti nadaljujejo poostrene nadzore in so o problematiki govorili tudi s predstavniki koprske občine in okrajnega sodišča. "V določenih primerih je sodišče mladoletnike kaznovalo z ukorom, v večini primerov pa so jim mopede vrnili in jim naložili, naj jih vrnejo v tovarniško stanje. V večini primerov smo ugotovili, da tega niso storili, ampak so se s takimi mopedi vozili naprej," je povedal načelnik.

Starši do dolžni skrbeti za otroke in mladoletnike

"Gre za posameznike, ki ne upoštevajo predpisov. Ne moremo govoriti, da so vsi mladostniki krivi za ta dejanja. Večina jih upošteva predpise," je dodal Nadarević. O ugotovitvah za omenjenega 15-letnika bodo pisno obvestili center za socialno delo. "Starši so dolžni skrbeti za otroke in mladoletnike tako pri vzgoji kot nadzorstvu," je poudaril načelnik. Po njegovih besedah gre za posameznike, ki ogrožajo sami sebe in druge udeležence v prometu ter dajejo slab zgled v družbi.

Policijski inšpektor Diego Bertok je pojasnil, da so na območju koprske policijske uprave letos obravnavali že 500 kršitev z mopedi (lani v istem obdobju 396). Gre za najrazličnejše oblike objestne vožnje, od vožnje po zadnjem kolesu, brez čelade, vožnje otrok na zadnjem sedežu, po pločnikih, čez prehode za pešce ...

Na območju koprske policijske uprave so letos zasegli 62 mopedov (lani v istem obdobju 43). V letošnjih 92 nesrečah se je hudo poškodovalo devet mopedistov, lažje pa 39. "Več kot polovica vseh nesreč se je zgodila na območju koprske občine, sledita piranska in izolska. Na območju Krasa in Notranjske je ta problematika zanemarljiva," je povedal Bertok.

Na vprašanje, zakaj sodišče večino zaseženih mopedov vrača lastnikom, torej večinoma staršem kršiteljev, je Bertok odgovoril, da sodišče dela v skladu z zakonodajo. "Verjamem, da se tudi oni trudijo po njihovih najboljših močeh, da velikokrat tudi odvzamejo mopede, ko gre za enkratne prekrške in če ni nekih hujših nevarnosti za družbo, pa morajo tudi oni spoštovati predpise," je povedal Bertok.