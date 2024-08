Moški po ropu izpred poslovalnice pobegnil s skuterjem

Danes popoldne je moški z motoristično čelado vstopil v poslovni prostor na Pristaniški v Kopru, grozil zaposleni, vzel denar in pobegnil. Pred poslovalnico ga je čakal voznik na skuterju, s katerim sta se odpeljala. Policisti so v okolici postavili blokadne točke in intenzivno iščejo pobeglega storilca, so sporočili s PU Koper.