Avtorji:
K. M., STA

Petek,
19. 9. 2025,
13.27

Osveženo pred

1 ura, 24 minut

Tako bi koprski župan rešil težavo z mladoletniki, ki vozijo predelane skuterje

Aleš Bržan | "Že lani smo župani štirih občin slovenske Istre na ministrstvo za notranje zadeve naslovili prošnjo za sistemske spremembe, a jih še vedno nismo dosegli," je zapisal Bržan v pobudi. | Foto STA

"Že lani smo župani štirih občin slovenske Istre na ministrstvo za notranje zadeve naslovili prošnjo za sistemske spremembe, a jih še vedno nismo dosegli," je zapisal Bržan v pobudi.

Foto: STA

Koprski župan Aleš Bržan je zaradi vse večjih težav s predelanimi skuterji, ki jih vozijo mladoletniki, na ministrstvo za infrastrukturo poslal poziv za spremembo zakonodaje. Predlaga, da otrokom in mladostnikom do 16. leta starosti onemogočijo vožnjo skuterjev. Na ministrstvu nameravajo poziv preučiti.

"Po več sestankih s predstavniki redarstva, policije in sodstva ugotavljamo, da je zakonodaja neprimerna in potrebuje nujno spremembo," je v pobudi zapisal Bržan, ki pričakuje prednostno obravnavo.

V slovenski Istri se redno posvečajo pereči problematiki skuterjev, ki po predelavi dosegajo bistveno večje hitrosti, po navedbah občine v nekaterih primerih celo več kot sto kilometrov na uro. Težave zaradi vožnje s predelanimi skuterji z največjo konstrukcijsko hitrostjo do 25 kilometrov na uro imajo tudi drugod po državi, je navedel župan.

Tovrstne skuterje lahko sicer v skladu z zakonom o voznikih vozijo otroci, stari od 12 do 14 let, ki imajo pri sebi kolesarsko izkaznico, in vse osebe, starejše od 14 let.

Ministrico Bratušek pozval k spremembi zakona 

Glede na omenjene težave je po Bržanovem mnenju ta starostna meja prenizka. Ministrico za infrastrukturo Alenko Bratušek je zato pozval k takojšnji spremembi zakona. Predlaga, da s črtanjem pete in šeste alineje 55. člena zakona vožnjo skuterjev onemogočijo otrokom in mladostnikom do 16. leta starosti.

"Že lani smo župani štirih občin slovenske Istre na ministrstvo za notranje zadeve naslovili prošnjo za sistemske spremembe, a jih še vedno nismo dosegli," je zapisal Bržan v pobudi, ki so jo medijem posredovali z občine.

Razmere so se od takrat še poslabšale, saj mladi s pomanjkljivim poznavanjem cestnoprometnih predpisov in predelanimi vozili svoje nevarne vožnje ter izzivanje policije vse pogosteje izpostavljajo tudi na družbenih omrežjih, je opozoril.

Bratuškova: Moji sodelavci se strokovno ukvarjajo s temi pobudami 

Kot je Bržan še zapisal v pozivu, lahko vsako dodatno odlaganje predlaganih ukrepov pripelje do novih nesreč. "Potrebujemo hiter, odločen in učinkovit sistemski odziv," je poudaril.

Ministrica Bratušek je v odzivu sporočila, da koprski župan ni edini, ki opozarja na izzive, povezane z vozniki skuterjev, poročajo Primorske novice.

"Moji sodelavci se strokovno ukvarjajo s temi pobudami. Strokovne službe morajo zdaj zadevo preučiti. To seveda ni težava samo v Sloveniji, tako je tudi drugje. Osebno pa podpiram vse, kar prispeva k izboljšanju prometne varnosti," je zatrdila ministrica.

Slovenska policija
