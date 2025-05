Trije mladoletni osumljenci so v soboto zvečer v Kosezah v Ljubljani pristopili do lastnika skuterja in mu zagrozili z uporabo sile. Vzeli so mu skuter znamke Baotian in se z njim odpeljali neznano kam.

Osumljenci so bili stari okoli 17 let, dva sta imela temnejše lase, eden izmed njih pa svetle. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil za izsleditev osumljencev in bodo o vseh okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.

Prijeli roparja trgovine

Ljubljanski policisti so še sporočili, da je v trgovino na območju Bežigrada v soboto popoldne vstopil moški. Napotil se je do blagajne, iz nje odtujil več bankovcev in pobegnil. Blagajnik ga je dohitel, vendar je osumljencu uspelo pobegniti.

Policisti so ga na podlagi opisa kmalu prijeli v bližini in mu odvzeli prostost. Po preteku zakonsko opredeljenih razlogov mu je bilo pridržanje odpravljeno, zoper njega pa bo podana kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo, so še sporočili s PU Ljubljana.