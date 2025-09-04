Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
K. M.

Četrtek,
4. 9. 2025,
11.26

Osveženo pred

1 ura, 5 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,44

Natisni članek

Natisni članek
divja vožnja obala policija Motor

Četrtek, 4. 9. 2025, 11.26

1 ura, 5 minut

Na Obali besni: mladina z nevarnim početjem, ki ga ne more preprečiti niti policija #video

Avtor:
K. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,44

Prebivalci obalnih mest so besni, saj po tamkajšnjih ulicah, pločnikih in kolesarskih poteh divjajo mladostniki z nevarno predelanimi skuterji, policija pa po mnenju občanov ne ukrepa oziroma ne ukrepa dovolj. Motorna kolesa sicer zasežejo, a le za kratek čas, zato se ista vozila kaj kmalu ponovno znajdejo na cestah. V ospredje tako prihaja vprašanje prakse sodišč, ki naj bi predelane mopede in skuterje vračala mladoletnim kršiteljem, kar postavlja pod vprašaj učinkovitost policijskih ukrepov.

Pred časom so policisti mladoletniku iz Kopra zasegli predelan moped, sestavljen iz dveh modelov – Aprilie SR 50 in Yamahe Aerox 50. Moped naj bi bil "brez luči, brez sprednje zavore, brez okrasnih plastik – samo ogrodje, predelan, da je presegal hitrost 100 kilometrov na uro," je navedel avtor objave na družabnem omrežju.

Moped so mu vrnili, sledila je prometna nesreča s hudimi telesnimi poškodbami 

Moped naj bi bil po zasegu odpeljan sodnemu izvršitelju v hrambo, zoper mladoletnika pa napisan obdolžilni predlog. Kmalu potem naj bi bilo vozilo v nadaljevanju postopka vrnjeno mladoletniku, ki naj bi bil po zgolj nekaj tednih od zasega z istim mopedom udeležen v hujši prometni nesreči, v kateri je utrpel hude telesne poškodbe.

Gre sicer za nevaren trend, ki je med mladostniki zelo prisoten ne le na Obali, temveč tudi v Ljubljani in drugod po Sloveniji. Ne le, da se mladostniki s takšnimi motorji vozijo, temveč z njimi bežijo oziroma se vozijo pred policijo in vožnjo snemajo. Iz posnetka, ki ga objavljamo, je razvidno, da policija med snemanjem vratolomnih manevrov ni ukrepala. 

Na policijo smo poslali vprašanje, koliko mladoletnikov je v zadnjem času obravnavala zaradi tovrstnih prekrškov, koliko predelanih motorjev je zasegla, kakšne sankcije lahko policija izreče mladoletnikom v takšnih primerih in zakaj so predelani motorji, čeprav so nevarni, uporabnikom vrnjeni. Odgovore objavimo takoj, ko jih prejmemo. 
Slovenska policija
Novice Najprej so mu zagrozili, nato odvzeli skuter
slovenska policija
Novice Iščejo pobeglega voznika skuterja, ki je huje poškodoval peško

divja vožnja obala policija Motor
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.