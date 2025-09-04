Na Obali besni: mladina z nevarnim početjem, ki ga ne more preprečiti niti policija #video

Prebivalci obalnih mest so besni, saj po tamkajšnjih ulicah, pločnikih in kolesarskih poteh divjajo mladostniki z nevarno predelanimi skuterji, policija pa po mnenju občanov ne ukrepa oziroma ne ukrepa dovolj. Motorna kolesa sicer zasežejo, a le za kratek čas, zato se ista vozila kaj kmalu ponovno znajdejo na cestah. V ospredje tako prihaja vprašanje prakse sodišč, ki naj bi predelane mopede in skuterje vračala mladoletnim kršiteljem, kar postavlja pod vprašaj učinkovitost policijskih ukrepov.

Pred časom so policisti mladoletniku iz Kopra zasegli predelan moped, sestavljen iz dveh modelov – Aprilie SR 50 in Yamahe Aerox 50. Moped naj bi bil "brez luči, brez sprednje zavore, brez okrasnih plastik – samo ogrodje, predelan, da je presegal hitrost 100 kilometrov na uro," je navedel avtor objave na družabnem omrežju.

Moped so mu vrnili, sledila je prometna nesreča s hudimi telesnimi poškodbami

Moped naj bi bil po zasegu odpeljan sodnemu izvršitelju v hrambo, zoper mladoletnika pa napisan obdolžilni predlog. Kmalu potem naj bi bilo vozilo v nadaljevanju postopka vrnjeno mladoletniku, ki naj bi bil po zgolj nekaj tednih od zasega z istim mopedom udeležen v hujši prometni nesreči, v kateri je utrpel hude telesne poškodbe.

Gre sicer za nevaren trend, ki je med mladostniki zelo prisoten ne le na Obali, temveč tudi v Ljubljani in drugod po Sloveniji. Ne le, da se mladostniki s takšnimi motorji vozijo, temveč z njimi bežijo oziroma se vozijo pred policijo in vožnjo snemajo. Iz posnetka, ki ga objavljamo, je razvidno, da policija med snemanjem vratolomnih manevrov ni ukrepala.

Na policijo smo poslali vprašanje, koliko mladoletnikov je v zadnjem času obravnavala zaradi tovrstnih prekrškov, koliko predelanih motorjev je zasegla, kakšne sankcije lahko policija izreče mladoletnikom v takšnih primerih in zakaj so predelani motorji, čeprav so nevarni, uporabnikom vrnjeni. Odgovore objavimo takoj, ko jih prejmemo.