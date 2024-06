Iščejo pobeglega voznika skuterja, ki je huje poškodoval peško

Po prometni nesreči, ki se je zgodila v nedeljo v Kočevju, policisti iščejo voznika skuterja. Ta je trčil v peško in jo huje poškodoval ter se brez ustavljanja odpeljal dalje.

Prometna nesreča se je na pešpoti med mestnim pokopališčem in Ulico heroja Marinclja v Kočevju zgodila okoli 19. ure.

"V nesreči je voznik skuterja trčil v peško, ki je hodila po poti, in se brez ustavljanja odpeljal. Peška je bila v nesreči huje poškodovana. Voznik skuterja je kot potnika prevažal moškega, ki je bil oblečen v kratke hlače in majico, na glavi je imel sivo čelado," so sporočili iz ljubljanske policijske uprave.

Vse, ki bi karkoli vedeli o prometni nesreči ali pobeglem vozniku, prosijo, da pokličejo na telefonsko številko 113, anonimno na 080 1200 ali Policijsko postajo Kočevje na telefonsko številko 01 893 97 00.