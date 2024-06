Tako je videti povprečni pedofil v hrvaški Istri

Hrvaški policisti so v zadnjih desetih dneh v Istri prijeli dva pedofila, 82-letnega Čeha in 43-letnega Nemca, pri obeh pa so našli tudi obremenilne videoposnetke otrok. Policija pojasnjuje, da gre zasluga novemu programu izobraževanja in prepoznavanja spolnih plenilcev.

"Najprej je prežal na otroke, nato pa sredi belega dne šel v akcijo," hrvaška Nova Tv opisuje obnašanje 82-letnega Čeha, ki je na bazenu turističnega objekta v Istri z digitalno kamero snemal gole otroke. To je opazil varnostnik in poklical policijo. Pedofila so aretirali, pri njem pa našli obremenilne videoposnetke otrok.

Otroci naj bodo oblečeni, opazujte okolico

"Staršem svetujemo, naj otroke, ki jih pripeljejo na plažo, nadzorujejo, prav tako bi bilo dobro, da otroke oblečejo v kopalke in so pozorni na ljudi v okolici," je povedala Alica Rosić-Jakupović iz Policijske uprave Istrska. Profil storilca naj bi bil moški srednjih ali starejših let. Ta je na mestih, kjer se zadržujejo otroci, ponavadi sam in se obnaša nenavadno," je dodala Rosić-Jakupovićeva.

V začetku meseca so aretirali tudi 43-letnega Nemca, ki je mobilni telefon nataknil na električni skiro in snemal gole otroke v kampu na hrvaški obali. Tudi njega je razkrinkal varnostnik.

Policija: Zelo so iznajdljivi

Pri snemanju so zelo ustvarjalni, še opozarja policija. Poleg mobilnih telefonov in fotoaparatov spolni plenilci snemalne naprave skrivajo tudi v ključih, pisalih in prenosnih hladilnikih. 54-letni Italijan je lani na primer otroke snemal z ročno uro.

Starši naj bodo pozorni na ljudi v okolici, sploh če je njihovo obnašanje v bližini otrok nenavadno. Foto: Shutterstock

"Tisti, ki jih snemajo, so gotovo izpostavljeni nevarnosti neposrednega napada, saj so raziskave pokazale, da je bilo kar 30 odstotkov takih, ki so jih ujeli zaradi otroške pornografije, že obsojenih zaradi napada na otroka. Vprašanje je, kdaj jim ne bo dovolj le gledanje fotografij in kdaj bodo prešli na neposreden napad na otroka," pa je za hrvaško televizijo opozorila psihologinja Gordana Buljan Flander.

Zelo so iznajdljivi, opozarjajo policisti, snemalne naprave skrivajo na vsa mogoča mesta. Foto: Shutterstock