V Rovinju snemal gole otroke, kamero je skrival v uri

Iz Hrvaške so letos že večkrat poročali o podobnih primerih neznancev, ki se zadržujejo v bližini otrok in se nenavadno vedejo. Največkrat jih odkrijejo v nudističnih kampih. Foto: Thinkstock

Rovinjski policisti so prijeli 42-letnega Slovaka, ki je v nudističnem kampu ob toboganu snemal otroke s kamero, skrito v uri. Po pregledu njegovih osebnih stvari so našli še več obremenilnih dokazov.

Policija je ukrepala po sredini prijavi očividcev okoli 13.30, da se v bližini tobogana zadržuje moški, ki se obnaša nenavadno. 42-letnik je ročno uro usmeril v otroke in se z njimi spustil po toboganu, ko pa se mu je približal varnostnik, ki so ga poklicali gostje kampa, je začel bežati.

Najprej lagal, da je Madžar

Moškega so zadržali do prihoda policistov, ki so na spominski kartici našli obremenilne dokaze.

Na policiji se je osumljenec najprej predstavil z lažnimi podatki in trdil, da je madžarski državljan. Po preverjanju pa so policisti ugotovili, da gre za 42-letnega Slovaka.

V šotoru in avtomobilu našli še več dokazov

Policisti so preiskali tudi šotor 42-letnika in njegovo vozilo. Odkrili so še dve uri, dve podvodni kameri, dve prenosni tablici, sedem USB-ključev, zunanji trdi disk, mobilni telefon in druge predmete, še poročajo hrvaški mediji.

Vse predmete so zasegli in jih bo pregledal izvedenec. Osumljenca bodo privedli k preiskovalnemu sodniku Okrajnega sodišča v Pulju, ki bo za 42-letnika odredil pripor.

Policija je pronašla inkriminirajući sadržajhttps://t.co/iJ5QJfcH7O — Večernji list (@vecernji_list) August 20, 2021

Na otroke pogosto prežijo v nudističnih kampih

Iz Hrvaške so letos že večkrat poročali o podobnih primerih. Konec julija so na plaži v kampu v Rovinju prijeli 44-letnega Rusa, ki je snemal in fotografiral otroke. Po prijetju so pri njem našli tri telefone, kamero, pametno uro in tudi druge obremenilne predmete, zaradi katerih je bil kriv izkoriščanja otrok za pornografijo.