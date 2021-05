V Nemčiji prijeli voditelje spletnega portala s spolnimi zlorabami otrok

Nemški policisti so prijeli tri moške, domnevno administratorje tajnega spletnega portala, na katerem so širili posnetke spolnih zlorab otrok. Še enega moškega pa so prijeli v Paragvaju. Šlo naj bi za največji tovrstni portal s kar 400 tisoč člani na tako imenovanem temnem spletu.

Preiskovalci so skupaj s tožilci iz Frankfurta preiskali sedem objektov v Severnem Porenju-Vestfaliji, na Bavarskem in v Hamburgu. Na podlagi njihovih odkritij so potem v Paragvaju prijeli še enega osumljenca, je sporočil nemški kriminalistični urad BKA.

Osumljenci so moški, stari od 40 do 64 let. Vsi so nemški državljani. Tudi ta, ki so ga prijeli v Paragvaju na podlagi nemške tiralice. Nemčija je že zahtevala njegovo izročitev.

Med prijetimi uporabnik, ki je objavil več kot 3.500 prispevkov

Platforma "Boystown", ki je bila vzpostavljena leta 2019, je imela kar 400 tisoč članov. Namenjena je bila za "svetovno izmenjavo otroške pornografije", so še pojasnili v BKA. Med posnetki, ki so si jih delili na tej platformi, so bili tudi posnetki "resnih spolnih zlorab majhnih otrok".

Trije od prijetih so bili administratorji tega portala in so zagotavljali tehnično podporo in nasvete uporabnikom, kako se izogibati, da bi jih oblasti odkrile. Četrti je bil eden najbolj aktivnih uporabnikov platforme. Objavil je več kot 3.500 prispevkov, so še pojasnili nemški policisti.

Platformo Boystown so organi pregona zdaj zablokirali in ugasnili. Na podlagi odkritij so zablokirali še nekaj klepetalnic na temnem spletu, ki so jih uporabljali spolni napadalci na otroke. Preiskava zaseženega materiala sicer še poteka in pričakovati je nove aretacije, so sporočili iz Europola.