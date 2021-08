Neimenovana ženska je vložila tožbo, v kateri je Boba Dylana obtožila spolnega zlorabljanja, kar naj bi se zgodilo leta 1965, ko je bila stara 12 let.

V obtožnici, v kateri žensko navajajo z inicialkama J. C., ta trdi, da jo je Dylan zlorabljal med aprilom in majem ter da je "izkoristil svoj status glasbenika tako, da se ji je hotel prikupiti, v želji, da bi pridobil njeno zaupanje in nadzor nad njo kot del svojega načrta spolne zlorabe". V sodnih dokumentih je zapisano tudi, da naj bi ji Dylan dajal alkohol in droge ter jo večkrat zlorabil. Domnevni incidenti naj bi se dogajali v Dylanovem stanovanju v hotelu Chelsea v New Yorku.

Zaradi domnevne zlorabe je v tožbi navedeno, da je J. C. "utrpela telesne in psihične poškodbe", pri čemer so "nekatere ali vse te poškodbe trajne".

Tožnica zdaj zahteva, da porota na sojenju določi odškodninski znesek za nastalo škodo, predstavnik 80-letnega glasbenika pa je za revijo Rolling Stone sporočil, da so obtožbe neresnične in da se bo Dylan odločno zagovarjal.

Foto: Getty Images

Tožbo vložila v zadnjem trenutku

Tožba je bila vložena prejšnji petek, 13. avgusta, v New Yorku, tik preden se je zaprlo okno za državni zakon o žrtvah v otroštvu. Zakon, ki je bil sprejet leta 2019, je žrtvam, ki so bile zlorabljene v otroštvu, in drugim institucijam, ki so jih morda zaščitile, dovoljeval, da tožijo nasilneže ne glede na to, ali je zastaralni rok za domnevne incidente že potekel.

Tožba prihaja tudi po tem, ko je sodnik zavrnil nepovezano tožbo proti Dylanu zaradi avtorskih honorarjev, povezanih z njegovim albumom Desire iz leta 1976. Jacques Levy, vdova enega od Dylanovih soavtorjev, je trdila, da je imel Levy z Dylanom dogovor o deležu v dohodku, ustvarjenem s pesmimi, ki sta jih skupaj napisala, in je tako upravičen do dela Dylanovega nedavnega založniškega posla v višini 300 milijonov dolarjev. Sodnik je tožbo zavrnil in rekel, da je Dylan "lastnik vseh avtorskih pravic za skladbe".