Priljubljeni raper T.I. in njegova žena sta še ena od zvezdnikov, na katera letijo hude obtožbe o spolnih napadih in zlorabah.

Clifford Joseph Harris Jr., javnosti bolje poznan kot raper T.I., in njegova žena Tiny Harris sta obtožena omamljanja in spolne zlorabe enajstih žrtev. Proti njima je že stekla preiskava, ki ju poleg spolnih zlorab in prisilnega uživanja prepovedanih drog bremeni še ugrabitve, terorističnih groženj in lažnega pridržanja. Našteti zločini naj bi se zgodili v različnih zveznih državah med letoma 2005 in 2018.

Odvetnik para vse obtožbe odločno zanika ter dodaja, da sta zakonca prepričana, da bodo, če bo preiskava izpeljana temeljito in pošteno, vse obtožbe proti njima ovržene.

T.I. se je kasneje oglasil tudi na svojem Instagram profilu, kjer je objavil video, v katerem je ponovno zanikal vse "ogabne anonimne obtožbe" ter dodal, da si "zlorabljene ženske zaslužijo, da so slišane, a da zloba nima meja".

T.I. in Tiny sta poročena več kot deset let. Foto: Reuters

"Žrtve se ne poznajo, a jim je skupna izkušnja zlorabe"

Odvetnik domnevnih žrtev Tyrone A. Blackburn je na zvezno državo Georgio in Kalifornijo ter njune oblasti naslovil pismo z obtožbami, v katerem navaja, da pet žrtev trdi, da so bile posiljene ali spolno zlorabljene, ena od žrtev pa pravi, da jo je par omamil, zaradi česar jo je bilo kasneje lahko prepričati v spolne odnose z obema. Blackburn trdi, da je žrtev še mnogo več, omenjal je število 30.

Blackburn ob tem poudarja, da se žrtve med seboj ne poznajo in da ne vedo druga za drugo ter da jim je skupna izkušnja zlorab s strani T.I.-ja in njegove žene.