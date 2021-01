Balkanske države preplavile izpovedi igralk o spolnih zlorabah

Srbijo, Hrvaško in Bosno in Hercegovino so v preteklem tednu preplavile izpovedi igralk o spolnih zlorabah, kar si je že prislužilo primerjavo z ameriškim gibanjem Jaz tudi (Me Too). Val je sprožila srbska igralka Milena Radulović, ki se je konec prejšnjega tedna izpovedala, da jo je večkrat zlorabil in posilil učitelj igre Miroslav Aleksić.

Žrtev 68-letnega Aleksića, ki so ga oblasti že pred tednom dni prijele in zanj odredile pripor, je bilo več. Radulovićevi se je pri obtožbah pridružilo še najmanj šest njenih igralskih kolegic in nekdanjih učenk Aleksićeve šole igre. Zlorabe naj bi se dogajale med letoma 2008 in 2020, ko so bile nekatere med njimi še mladoletne, poroča STA.

Aleksić je sicer filmski režiser, producent, scenarist, igralec in pedagog, ki je v javnosti užival velik ugled, v njegovi igralski šoli pa se je šolalo več kot tri tisoč mladih, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Zgodbe tudi iz drugih držav

Vse igralke so bile po izpovedih deležne velike podpore javnosti, dogajanje pa je kmalu prešlo srbske meje, saj so o podobnih dogodkih začele poročati tudi igralke iz Hrvaške in BiH.

Štiri igralke s sarajevske akademije scenskih umetnosti so na družbenem omrežju Facebook ustanovile skupino, poimenovano Nisam Tražila (Nisem hotela), v kateri pozivajo k prijavi podobnih izkušenj. Zvrstilo se je že na stotine zgodb o spolnem nasilju v igralskih vrstah, povzema STA.

Do četrtka 20 prijav

"Režiser mi je odkrito povedal, da bom dobila to vlogo, a samo, če tudi jaz naredim nekaj lepega zanj. Medtem ko je to govoril, mi je položil roko na stegno, ko sem jo odstranila in odkrito povedala, da ne nameravam spati z njim za vlogo, pa je dejal, da sem si pravkar zabetonirala kariero v vsej regiji," je ena od izpovedi na tej strani na Facebooku.

Sarajevska akademija je medtem že uradno pozvala svoje študentke, naj v primeru izkušenj s spolnim nadlegovanjem te javijo pristojnim službam akademije. Podobno se je odzvala akademija dramske umetnosti v Zagrebu, ki je do preteklega četrtka prijela 20 tovrstnih prijav, od tega 13 anonimnih. V ponedeljek jih namerava predati državnemu tožilstvu, še piše Hina.