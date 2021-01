V Beogradu aretirali priznanega učitelja igre, zlorabljal naj bi učenke

Pretekli konec tedna je srbsko javnost pretresla izpoved 26-letne igralke Milene Radulović, ki je za tabloid Blic razkrila, da je s še nekaj dekleti policiji prijavila znanega režiserja, scenarista in učitelja igre Miroslava Aleksića, ki so ga nato v nedeljo tudi aretirali.

Prvič jo je posilil, ko je imela 17 let

Aleksića obtožujejo posilstev in spolnega nadlegovanja učenk, med katerimi so bile nekatere v času teh dogodkov mladoletne. "Ko me je posilil, sem njegovo šolo obiskovala že šest let. Takrat sem imela 17 let," je za Blic povedala Milena Radulović, "to se ni zgodilo le enkrat, ampak se je ponavljalo."

Igralka, ki svojo kariero zdaj gradi v Rusiji, je še zatrdila, da je Aleksić svoj "sistem zlorabljanja" gradil že desetletja.

Njegova igralska šola je zelo cenjena, ob tem piše Blic, obiskovalo jo je več kot 3.000 otrok in mladostnikov, nekateri med njimi so danes uveljavljeni igralci.

Samosvoje metode poučevanja

Milena Radulović se je vanjo vpisala, ko je imela 11 let, je povedala. "Imela je svoje dobre plati, brali smo knjige, obiskovali gledališče in kino. V skupini je bil tudi poudarek na veri, učne ure smo začenjali z molitvijo," je povedala in dodala: "Aleksić je bil zelo strog. Vsi so govorili, da je sicer grobijan, a da so to pač njegove metode poučevanja."

Aleksić se po vpisu ni želel več srečevati s starši učencev, je povedala, "govoril je, da so otroci majhni ljudje, in nam je bilo všeč, ko nam je rekel, da smo samostojni. Izničiti je želel vpliv in vzgojo naših staršev, toda nam takrat to ni bilo sumljivo." Dodala je, da so do učitelja čutili močno strahospoštovanje in da so v njem videli največjo avtoriteto v svojem življenju.

Aleksić je igralko prvič posilil leta 2012, ko je imela 17, on pa 61 let. "Do takrat si nisem predstavljala, da se lahko kaj takega zgodi. Prepričana sem bila, da se je to zgodilo le meni, in popolnoma me je zlomilo," je povedala.

Sramovanje in občutek krivde

"Bilo me je neznansko sram, zdelo se mi je, da sem sama kriva, da se nisem mogla braniti. Z mano je manipuliral in v meni vzbujal občutek odgovornosti za to," je Milena Radulović povedala za Blic in dodala, da je trajalo kar nekaj časa, da je poiskala profesionalno pomoč, predvsem pa, da je javno spregovorila o tem, kaj se je zgodilo.

Novembra lani je z njo v stik stopilo dekle, ki jo je Aleksić prav tako zlorabljal, nato se jih je oglasilo še več. "Odločile smo se, da je čas, da se to neha," je dejala igralka, ki je prva spregovorila o Aleksićevih zlorabah. Kot je poudarila, so v njegovi šoli tudi zdaj potencialne nove mladoletne žrtve, zato želijo starše teh otrok opozoriti, kaj se tam dogaja.

Preberite še: