Alexander Wang, ameriški modni oblikovalec kitajskih korenin, je trenutno ena največjih zvezd modnega sveta. Pred pandemijo covid-19 je bil stalnica newyorškega nočnega življenja, njegova modna znamka temelji na statusu divjega žurerja, obkroženega z zvezdnicami in zvezdniki, ki so mu še pred nekaj dnevi, ko je praznoval 37. rojstni dan, množično pošiljali čestitke prek družbenih omrežij.

Alexander Wang z Lady Gaga na dogodku Met Gala leta 2015 Foto: Reuters

Nato pa je maneken Owen Mooney na TikToku razkril, kako ga je Wang v nekem newyorškem klubu brez dovoljenja grabil za mednožje:

Mooney je najprej govoril le o "znanem modnem oblikovalcu", ko pa so njegovi sledilci v odzivih začeli trditi, da gre za Wanga ter da je oblikovalec vpleten v vrsto podobnih in tudi hujših incidentov, je potrdil, da ga je res nadlegoval Alexander Wang.

"O tem sem se po skoraj štirih letih odločil spregovoriti, ker sem izvedel, da so se tudi drugim zgodile podobne ali celo hujše stvari," je pojasnil maneken, "javnost mora vedeti, kakšen človek je. V modni industriji je vse preveč ljudi, ki svojo moč izkoriščajo za to, da zlorabljajo ljudi in manipulirajo z njimi."

Foto: Reuters

Ob tem se je vsul plaz zgodb manekenov in drugih mladih moških o njihovih neprijetnih izkušnjah s slavnim modnim oblikovalcem. Kar nekaj jih je imelo podobno izkušnjo. Razkrili so, da jih je Wang na skrivaj omamil (najpogosteje z vodo, v kateri je bila droga MDMA), nato pa poskušal imeti z njimi spolne odnose oziroma jih prisilil vanje.

Manekenom v pijačo skrivaj daje droge

"Poznam kar nekaj manekenov in modelov, ki sem jim je zgodilo podobno, a si o tem niso upali spregovoriti, ker bi ostali brez dela," navaja anonimni vir v zgodbi, ki jo je na Instagramu objavil vplivni modni profil Shit Model Management, "Wang v pijače skrivaj daje droge in manekene sili, da jih spijejo, nato pa jih poskuša spraviti v svoje stanovanje in spolno izkoristiti. To počne predvsem z mladimi, neuveljavljenimi manekeni."

"Svoj 'trik' z vodo, v kateri je MDMA, je preizkusil tudi na meni," je razkril drugi anonimni vir, "takrat še nisem vedel, da imam bipolarno motnjo, in zaradi MDMA sem padel v manično fazo, ki ji je sledila psihoza. Zaradi njegove 'potegavščine' sem bil več tednov v bolnišnici in moja kariera je bila uničena."

Prezrte zlorabe moških in transspolnih modelov

Podobne zgodbe o Wangu krožijo že leta, a so šele zdaj vzbudile pozornost širše javnosti. "Moški in transspolni modeli so v pogovorih o spolnih zlorabah pogosto prezrti," so ob tem opozorili na profilu Shit Model Management, "slavnim osebnostim ne moremo dovoliti spolnih zlorab in napadov le zato, ker so slavne. Za svoja dejanja morajo odgovarjati tako kot vsi drugi."

Foto: Reuters

Na znanem modnem blogu Diet Prada ob tem izpostavljajo, da so se zvezdniki, ki so še pred kratkim Wangu čestitali za rojstni dan in objavljali fotografije z zabav z njim, zdaj zavili v molk. Enako je sicer storil tudi Wang - njegovi predstavniki po poročanju ameriških medijev niso hoteli komentirati obtožb.

