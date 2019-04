So spolne zlorabe v slovenski Cerkvi sistemska težava? #video

Ali so spolne težave v slovenski Cerkvi sistemska težava ali gre le za nekaj gnilih jabolk, kot trdi nadškof Stanislav Zore? Zakaj je posebna ekspertna komisija v skoraj desetih letih obravnavala 12 zlorab, civilna iniciativa Dovolj.je pa v manj kot dveh mesecih že 18? Vse to so se pogovarjali v četrtkovi oddaji Argument na Planetu.

Ali so spolne zlorabe pri nas sploh prepoznane kot eno najbolj zavrženih kaznivih dejanj? Zakaj je Cerkev izobčila le enega od treh obsojenih pedofilov?

Zaradi pedofilije se je moralo v zadnjih letih na sodišču zagovarjati pet slovenskih duhovnikov.

Vso oddajo Argument, ki je na sporedu vsak četrtek ob 21. uri, si lahko na Planetu ogledate tudi s funkcijo ogled nazaj.

"V interesu Slovenske škofovske konference je, da žrtve spolnih zlorab prijavijo kaznivo dejanje. Zavedamo pa se, da v očeh marsikatere žrtve ne uživamo zaupanja, ker imajo slabe izkušnje z duhovniki in Cerkvijo. Zato je dobrodošlo, da se s tem ukvarjajo tudi civilno-družbene pobude. Vse žrtve, ki pridejo do nas, so deležne zelo hitre in strokovne obravnave. Nudimo jim pravno in psihološko pomoč ter jih spodbujamo k prijavam na policiji. Po zadnjem srečanju predsednikov Škofovskih konferenc v Vatikanu pa vse primere avtomatično prijavljamo policiji, da lahko začne preiskavo in se začne procesirati na sodišču," pojasnjuje Andrej Naglič, član posebne ekspertne skupine za reševanje zlorab pri Slovenski škofovski konferenci (SŠK).

Igor Vovk iz civilne iniciative Dovolj.je ni želel komentirati sedanje delovanja ekspertne skupine pri SŠK, saj je ne pozna dovolj dobro. Je pa izpostavil primer žrtve zlorabe izpred desetletja, ki se je po 20 letih vendarle odločila prijaviti svojo izkušnjo predstavnikom Cerkve.

Izkušnja prijave bolj travmatična kot sama zloraba

"Zanj je bila ta izkušnja bolj travmatična kot sama zloraba. Pred visokim cerkvenim dostojanstvenikom je moral roko položiti na Sveto pismo in za njim ponavljati naslednje besede: Prisegam pri Bogu, da bom govoril samo resnico in da bo vse povedano ostalo v tem prostoru," je dejal Vovk.

Naglič je zanikal, da se Cerkev uporablja takšne postopke, zanje tudi še ni slišal. "Nikakor ne želimo tako postopati, ker želimo žrtvam pomagati in jim zagotoviti zadoščenje na sodišču," je odvrnil Naglič.

Poglejte si še izpoved 42-letne žrtve spolnih zlorab, ki si je upala spregovoriti šele po 27 letih. Storilec pa kot župnik še vedno deluje.