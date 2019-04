Žrtev spolnega nasilja razkrila ime duhovnika, ki jo je zlorabil #Argument #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"To se je dogajalo v času mojega srednješolskega šolanja, od 15. do 18. leta," je prvič javno za oddajo Argument o svoji zgodbi spregovoril 42-letni moški, ki je bil pred 27 leti žrtev spolnega nasilja med lazaristi. V Argumentu je prvič javno razkril ime duhovnika, ki ga je več let zlorabljal.