Duhovnik, ki ga je v mladosti spolno zlorabljal, nemoteno opravlja posvečeno službo #video

Civilna iniciativa za zaščito žrtev spolnih zlorab v slovenski katoliški cerkvi je več kot očitno nujno potrebna. Že v prvem mesecu so namreč prejeli kar 16 prijav. Cerkev in njena ekspertna komisija za spolne zlorabe sta medtem v devetih letih, kolikor deluje slednja, obravnavali le 12 primerov.

Za to, da bi končno zaščitili žrtve in resno kaznovali storilce, ne pa jih zgolj premeščali in prikrivali pedofilske zločine, se zavzema tudi duhovnik Janez Cerar, so poročali v oddaji Danes na Planetu. Cerar je v mladosti sam doživel spolno zlorabo. Ker je o svoji izkušnji javno spregovoril in terja prenovo sistema, mu drugi duhovniki zdaj pošiljajo celo grozilna pisma.

Duhovnik ga je dve leti spolno zlorabljal

"Najprej vam želim povedati, da je o tem zelo težko govoriti. Že pisati je težko," je pojasnil Cerar, ki vodi župnijo Nova in Stara Oselica. 25 let po tem, ko ga je spolno zlorabljal duhovnik, se njegove rane še niso zacelile. Zlorabe so se začele pri 22 letih, ko je Cerar z velikimi pričakovanji stopil v misijonsko družbo lazaristov.

Foto: Planet TV

"Šlo je za zlorabe na čustvenem področju, na spolnem pa predvsem podiranje nedotakljivosti bližnjega, se pravi z dotiki. In potem taki zelo nespoštljivi komentarji," je razložil Cerar, ki ga je duhovnik zlorabljal dve leti. Pogum, da spregovori o tem, je dobil šele po prijateljevi zgodbi, ki ga je zlorabljal isti duhovnik. "Takrat sem do konca uvidel, da to ni v redu, da moram spregovoriti, da tej žrtvi pomagam in da dozorim," je pojasnil Cerar.

Civilna iniciativa že v prvem mesecu prejela 16 prijav

Pogum za to mu je dala tudi iniciativa Dovolj.je, ki želi pomagati žrtvam spolnih zlorab v Cerkvi. "Ni kakšnih skritih želja po napadih Cerkve, ampak gre za to, da žrtve oddajo prijavo, da so slišane, da se jim prisluhne ter da dobijo civilno in strokovno pomoč," razlaga družinska terapevtka iniciative Dovolj.je Katja Steinbuch.

Foto: Planet TV

Opažajo namreč, da Cerkev o teh stvareh še vedno molči in da se veliko primerov pomete pod preprogo. To je na lastni koži občutil tudi Cerar, ko se je o zlorabah želel pogovoriti z lazaristi in duhovnikom, ki ga je zlorabljal. "Ko sem samo napovedal, da bi se pogovoril, je ta isti gospod vstal in rekel, ti samo tarnaš in gledaš negativno, mi smo pozitivna družba, in takratni predstojnik je rekel, tako je, gremo na kosilo. In smo šli na kosilo," se spominja Cerar.

Potem ko je spregovoril o zlorabi, je prejel že dve grozilni pismi

Njegova iskrenost in želja po spremembi sta tudi zdaj naleteli na upor. Cerar je prejel že dve grozilni pismi. "To so predvsem očitki, da rušim Cerkev, v enem pismu konkretno, da celo pomagam hudiču rušiti Cerkev, potem še želja, da bi tista palica, ki jo vihtim, nekoč dosegla tudi mene," je pripovedoval Cerar.

Njegov primer ostaja nerazrešen, duhovnik, ki ga je zlorabljal, pa nemoteno deluje naprej. Kljub temu tako Cerar kot predstavniki civilne iniciative upajo, da bo s svojim glasom pomagal drugim žrtvam. Da bodo te končno slišane in da se v boju proti spolnim zlorabam v Cerkvi končno ustrezno ukrepa, so še poročali na Planetu.