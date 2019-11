Izpoved spolne sužnje: Oba s princem Andrewom veva, kaj se je zgodilo #video

"To je bilo resnično grozljivo obdobje v mojem življenju," je v intervjuju poudarila Virginia Roberts in dodala: "On ve, kaj se je zgodilo. Jaz vem, kaj se je zgodilo. In samo eden od naju govori resnico." Video: BBC

Intervju bodo na BBC predvajali v ponedeljek zvečer, a so že vnaprej objavili kratek izsek pogovora z nekdanjo spolno sužnjo ameriškega milijarderja Jeffreyja Epsteina.

Predstavilo ju je Epsteinovo dekle

Kot je dejala, ji je princa predstavila Ghislaine Maxwell, nekdanje Epsteinovo dekle. Prisilne spolne odnose je, kot je dejala, s princem imela, potem ko sta se leta 2001 družila v enem od londonskih nočnih klubov. Takrat je bila stara 17 let.

Med drugim je čas, ki ga je preživela v bližini Epsteina - letos poleti so tega našli mrtvega v zaporniški celici, kjer je čakal na sojenje zaradi trgovine z mladoletnicami za spolno izkoriščanje -, opisala kot resnično grozljivo obdobje v svojem življenju.

Princ vse zanika

Princ Andrew, ki je bil tesno povezan z Epsteinom, zanika, da bi kadarkoli spoznal Virginio Roberts in da bi z njo imel spolne odnose. Nekaj časa sicer ne bo več opravljal kraljevih dolžnosti. V pismu je kraljico pred dnevi prosil za dovoljenje za umik iz javnega življenja, saj obtožbe na njegov račun vplivajo na delo celotne kraljeve družine.