Kako je princ Andrew pojasnil posnetek, na katerem je v pedofilovi hiši

Avgusta je v javnost pricurljal posnetek iz leta 2010, na katerem je mogoče videti britanskega princa Andrewa, ki opreza skozi vhodna vrata domovanja Jeffreyja Epsteina in se poslavlja od neznane temnolaske. Posnetek je dvignil ogromno prahu, britanskega princa se je namreč v preteklosti pogosto omenjalo kot dobrega prijatelja zloglasnega milijonarja.

Andrew je v zadnjem času, ko so Epsteina zaradi novih obtožb o zlorabah mladoletnic priprli, v priporu pa si je nato vzel življenje, zatrjeval, da z bogatašem že dolgo nista več v stikih.

To trdi tudi po objavi posnetka. Po poročanju britanskega časopisa Sunday Times je princ Andrew posnetek pojasnil z besedami, da je nastal ravno ob priložnosti, ko je Epsteina obiskal, da bi končal njuno prijateljstvo.

Nenavadno vesel "razhod" prijateljev

Ta obisk se je sicer zgodil leto po tem, ko je Epstein odslužil 13-mesečno zaporno kazen zaradi napeljevanja mladoletnih oseb k spolnim odnosom, in ni bil videti kot razhod dveh prijateljev. Ob tem, da je bil Andrew očitno v Epsteinovem newyorškem domovanju, so ju fotografirali tudi med lagodnim sprehodom po Centralnem parku, Epstein pa je princu v čast priredil tudi razkošno večerjo, na kateri so bili med gosti režiser Woody Allen, komičarka Chelsea Handler in novinarka Katie Couric.

