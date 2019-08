V javnost pricurljal posnetek princa Andrewa v hiši obsojenega pedofila #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na posnetku, ki ga je objavil Daily Mail, se britanski princ poslavlja od privlačne temnolaske - in to na vhodu v newyorško domovanje zloglasnega Jeffreyja Epsteina.

Potem ko so v začetku julija v ZDA aretirali 66-letnega milijonarja Jeffreyja Epsteina, obtoženega spolnih zlorab mladoletnih oseb, se je med njegovimi prijatelji (ob Donaldu Trumpu in Billu Clintonu) pogosto omenjalo tudi princa Andrewa, vojvodo Yorškega oziroma mlajšega brata britanskega prestolonaslednika princa Charlesa.

Andrew sicer ni zanikal, da je Epsteina - ta je pred dobrim tednom v priporu storil samomor - poznal, a je ves čas zavračal namigovanja, da je vedel za spolne zlorabe oziroma celo sodeloval v njih.

Virginia Giuffre, ena od Epsteinovih domnevnih žrtev, je leta 2016 na sodišču pričala o tem, da je imela spolne odnose s princem Andrewom, ko je bila še mladoletna. To obtožbo je Buckinghamska palača že večkrat zanikala. (Vir: STA)

V nedeljo pa je Daily Mail objavil videoposnetek, ki je sprožil nov val govoric. Na njem je namreč med drugim mogoče videti princa Andrewa, ki iz Epsteinovega newyorškega domovanja pospremi temnolaso neznanko in ji pomaha v slovo. Še pred tem iz hiše pridejo Jeffrey Epstein in neznana svetlolaska ter Epsteinova nekdanja osebna asistentka Sarah Kellen.

Posnetek je pred Epsteinovo hišo v New Yorku, kjer naj bi milijonar in njegovi pomembni gostje zlorabljali dekleta, nastal leta 2010. To je dve leti po tem, ko ga je sodišče na Floridi obsodilo napeljevanja mladoletnih oseb k spolnim odnosom, kar pomeni, da se princ Andrew kljub obremenilni obsodbi ni odpovedal druženju z zloglasnim Epsteinom.

V tistem obdobju je bil princ posebni odposlanec Velike Britanije za mednarodno trgovino, nato pa je leta 2011 zaradi intenzivne preiskave o njegovih povezavah z Epsteinom in drugimi kontroverznimi osebami s tega položaja odstopil.

V Epsteinovi hiši se je počutil "zelo domače"

"Videti je bilo, da se princ v Epsteinovi hiši počuti zelo domače," je anonimni vir, od katerega je Daily Mail pridobil posnetek, komentiral dogajanje, "dekleta so ves čas prihajala in odhajala, bilo je srhljivo. Takrat so že vsi vedeli, da je Epstein obsojen pedofil, kljub temu pa je še naprej javno razkazoval svoj življenjski slog."

Britanci so princu Andrewu, ki od nekdaj velja za radoživega, nadeli vzdevek Randy Andy (pohotni Andy). Foto: Getty Images

Trenutno je princ Andrew v španskem letovišču Sotogrande, kjer počitnikuje z nekdanjo ženo Sarah, vojvodinjo Yorško, a se je na objavljeni video vendarle odzval - na neki način. Iz Buckinghamske palače so namreč v njegovem imenu Daily Mailu poslali izjavo, ki pa je zelo splošna, saj z njo niso pojasnili, kako oziroma zakaj se je princ znašel na posnetku oziroma v Epsteinovem domovanju.

Buckinghamska palača: Princ obsoja vsakršno izkoriščanje ljudi

"Vojvoda Yorški je zgrožen nad nedavnim poročanjem o domnevnih zločinih Jeffreyja Epsteina," so zapisali v sporočilu, "njegovo kraljevo visočanstvo ostro obsoja vsakršno izkoriščanje ljudi in namigovanje, da podpira, sodeluje ali spodbuja takšno vedenje, je odvratno."

