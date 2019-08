Epsteinova žrtev: kot 17-letnica sem bila prisiljena v seks s princem Andrewom

35-letna Virginia Giuffre trdi, da jo je pokojni ameriški milijonar Jeffrey Epstein spolno zlorabil, ob tem pa je bila kot 17-letno dekle trikrat prisiljena v seks z britanskim princem Andrewom. Vojvodo Yorškega je pozvala, naj prizna, kaj je storil. "Točno ve, kaj je storil, in upam, da bo prišel z besedo na dan in o tem povedal resnico," je novinarjem v New Yorku dejala Giuffrejeva.

Princ Andrew zanika spolne odnose z mladoletnicami

Član britanske kraljeve družine je pred dnevi odločno zavrnil navedbe, da bi imel spolne odnose z mladoletnicami, je pa priznal, da je bilo druženje z Epsteinom potem, ko je ta leta 2010 zapustil zapor na Floridi, kjer je prestal zaporno kazen zaradi spolnih odnosov z mladoletnicami, napaka. "Očitno ni bil oseba, za katero se je izdajal," je poudaril princ Andrew in dodal, da ni vedel za Epsteinovo kriminalno ozadje.

Britanski princ Andrew obtožbe o spolnih odnosih z mladoletnicami zanika, je pa priznal, da je bilo njegovo druženje s pokojnim Jeffreyjem Epsteinom napaka. Foto: Reuters

Giuffrejeva trdi, da jo je pokojni floridski milijonar, ki je sredi avgusta v zaporniški celici v New Yorku, kjer je čakal na sojenje zaradi trgovine z mladoletnicami za spolno izkoriščanje, obravnaval kot spolno sužnjo. "Moji upi so bili hitro uničeni in moje sanje so bile ukradene," je pred newyorškim sodiščem v torek povedala 35-letnica.

Kot je poudarila, je v stik z milijonarjem stopila, ko je kot 15-letno dekle delala v mondenem letovišču Mar-a-Lago na Floridi, ki je v lasti ameriškega predsednika Donalda Trumpa. K njej naj bi takrat pristopila tesna Epsteinova sodelavka Ghislaine Maxwell, da bi ji posredovala sporočila svojega šefa. Spomnimo, da je pokojni Epstein poleg princa Andrewa med svoje prijatelje štel tudi Trumpa in nekdanjega ameriškega predsednika Billa Clintona.

Žrtve: Epstein je s samomorom še enkrat več pretental pravosodje

Epsteina so ameriške oblasti aretirale v začetku letošnjega julija, ko je z zasebnim letalom pristal v New Jerseyju. Obtožen je bil, da je med letoma 2002 in 2005 mladoletnicam plačeval za spolne odnose v njegovih vilah v New Yorku in na Floridi. Prav tako so ga obtožili, da je dvema potencialnima pričama še pred začetkom sojenja, ki bi se moralo začeti prihodnje leto, plačal ogromno vsoto denarja.

Floridski milijonar Jeffrey Epstein je 10. avgusta v svoji zaporniški celici v New Yorku storil samomor. Foto: Reuters

Milijonar se je v zadevi izrekel za nedolžnega, nato pa je 10. avgusta v svoji zaporniški celici storil samomor. V primeru, da bi ga spoznali za krivega v vseh točkah obtožnice, bi lahko dobil do 45 let zaporne kazni. S tem ko je storil samomor, je primer za ameriško pravosodje bolj ali manj zaključen, žrtve njegovih potencialnih kaznivih dejanj pa so izgubile možnost, da bi se z njim soočile pred sodiščem. Številne so jezne, saj trdijo, da je Epstein s samomorom še enkrat več pretental pravosodje.

To naj bi mu v primeru podobnih obtožb že uspelo leta 2008, ko se je po kontroverznem dogovoru s tožilstvom v Miamiju pogodil za priznanje krivde v zameno za manjšo kazen. Tožilstvo se je zaradi omenjenega dogovora znašlo pod hudim pritiskom javnosti, ameriški minister za delo in nekdanji miamijski tožilec Alex Costa pa je zaradi svoje vloge v omenjenem dogovoru sredi letošnjega julija odstopil z ministrske funkcije.