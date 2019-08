Britanski princ Andrew izrazil obžalovanje zaradi prijateljevanja z Epsteinom

Jeffrey Epstein je 10. avgusta naredil samomor v newyorškem zaporu, kjer je čakal na začetek sojenja zaradi obtožb o trgovini z mladoletnicami za spolno izkoriščanje.

Spolnih zlorab ga je obtožilo več kot 20 žensk

Spomnimo, da naj bi Epsteinu vozili dekleta z zasebnimi letali tudi iz tujine. Revnim ameriškim mladoletnicam je plačal tja do 300 dolarjev za "opravilo" in dobile so tudi darila, kot so šolske potrebščine in obleke.

Foto: Getty Images

Mladoletnice je spolno izkoriščal najmanj od leta 1999 do leta 2007 na Floridi in New Yorku. Leta 2008 na Floridi priznal spolno zlorabo mladoletnic, a je bil obsojen na milo zaporno kazen.

Pozneje ga je spolnih zlorab obtožilo še več kot 20 žensk in ena od njih je zatrdila, da je bila večkrat prisiljena v spolne odnose s princem Andrewom.

Poznal Epsteina, videla pa sta se le redko

Vojvoda Yorški je v daljšem sporočilu, ki ga je danes objavila Buckinghamska palača, zatrdil, da je Epsteina spoznal leta 1999, videla pa sta se le redko. "V nobenem obdobju omejenega časa, ki sem ga preživel z njim, nisem videl, bil priča ali sumil v takšno ravnanje, ki je posledično vodilo v njegovo aretacijo in obsodbo," je zapisal.

V preteklih dneh je namreč v javnost pricurljal posnetek na katerem je mogoče videti princa, ki iz Epsteinovega newyorškega domovanja pospremi temnolaso neznanko in ji pomaga v slovo. Še pred tem iz hiše pridejo Epstein in neznana svetlolaska ter Epsteinova nekdanja osebna asistentka Sarah Kellen.

Britanski princ Andrew Foto: Reuters

Posnetek je pred Epsteinovo hišo v New Yorku, kjer naj bi milijonar in njegovi pomembni gostje zlorabljali dekleta, nastal leta 2010. To je dve leti po tem, ko ga je sodišče na Floridi obsodilo napeljevanja mladoletnih oseb k spolnim odnosom, kar pomeni, da se princ Andrew kljub obremenilni obsodbi ni odpovedal druženju z zloglasnim Epsteinom.

Ta je v današnjem sporočilu odgovoril tudi na te kritike, saj se je z Epsteinom družil tudi po njegovem izpustu iz zapora leta 2010. "Lahko le ponovim obžalovanje, da sem zmotno mislil, da to, kar sem mislil, da vem o njem, očitno ni bila resnična oseba, glede na to, kar vemo zdaj," je še dejal princ.