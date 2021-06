Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zaradi spolne zlorabe s strani trenerja bo 12 ameriških vaterpolistk prejelo skupaj kar 13,85 milijona dolarjev odškodnine, je odločilo sodišče v Orange Countyju. Igralke so tožile ameriško zvezo in enega od kalifornijskih klubov, poročajo ameriški mediji.

Sodišče je pritrdilo igralkam, da zveza in ostale pristojne službe v obdobju med leti 2012 in 2017 niso uspeli zaščititi mladih športnic pred trenerjem Bahramom Hojrehom.

Petinštiridesetletni trener, ki so mu očitali 34 kaznivih dejanj in zlorabo 10 žrtev, med katerimi je bilo devet mladoletnih, krivdo zanika.

Gre za še enega v vrsti spolnih škandalov in zlorabe v ameriškem športu, ki so prišli v javnost v zadnjem času. Najbolj so odmevale zlorabe v gimnastični reprezentanci.