Policija izvedla 49 hišnih preiskav zaradi posnetkov spolnih zlorab otrok

V okviru racije so 51 ljudi osumili posedovanja in distribuiranja podob spolne zlorabe otrok.

V okviru racije so 51 ljudi osumili posedovanja in distribuiranja podob spolne zlorabe otrok. Foto: STA

Po oceni bavarskega ministra za pravosodje Georgea Eisenreicha je šlo za največjo usklajeno operacijo, povezano s spolno zlorabo otrok v deželi. V okviru racije so 51 ljudi osumili posedovanja in distribuiranja podob spolne zlorabe otrok, med drugim naj bi celo iskali nove žrtve prek spleta. V raciji so zasegli telefone, računalnike in diske.

Osumljenci so zelo različni, saj prihajajo iz različnih starostnih, poklicnih in družbenih skupin, je še povedal minister Eisenreich.

''Kdor stori takšna kazniva dejanja, ne bo na Bavarskem nikoli na varnem,'' je po obsežni usklajeni akciji bavarskega centra za boj proti otroški pornografiji in spolni zlorabi na internetu ter bavarskimi kriminalisti povedal notranji minister Joachim Herrmann.

Že v ponedeljek prijeli tri moške

V Nemčiji so že v ponedeljek izvedli obsežno racijo v akciji proti spolni zlorabi otrok. Prijeli so tri moške, domnevno administratorje tajnega spletnega portala, na katerem so širili posnetke spolnih zlorab otrok. Šlo naj bi za največji tovrstni portal na tako imenovanem temnem spletu.