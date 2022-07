V Rovinju spet pedofil, tokrat gole otroke snemal 81-letni Norvežan #foto

Moškega, ki je sedel ob otroškem parku in v roki držal mobilni telefon, je opazil varnostnik turističnega naselja na območju Rovinja. Na mobitelu 81-letnika so policisti odkrili fotografije golih otrok iz parka.

Rovinjski policisti so s kriminalistično preiskavo ugotovili, da je 81-letni norveški državljan storil kaznivo dejanje izkoriščanja otrok za pornografijo. Med preiskavo so policisti našli obremenilne fotografije in video posnetke ter moškemu odvzeli prostost.

28. julija okoli 16.30 je varnostnik v turističnem naselju v okolici Rovinja opazil moškega, ki je sedel ob otroškem parku in v roki držal mobilni telefon. Zaradi suma, da fotografira gole otroke, je poklical policijo. Policisti so preiskali mobilni telefoni, tablico in USB-ključe, na njih pa našli fotografije in videoposnetke golih otrok in še druge obremenilne vsebine.

Skrita kamera v prenosnem hladilniku, ki sta jo skrivala nemška državljana, oče in sin. Foto: policijska uprava Istarska

Minuli teden je istrska policija pridržala dva nemška državljana, ki sta s kamero, skrito v prenosnem hladilniku, snemala otroke. Dan kasneje so zaradi istega kaznivega dejanja prijeli še danskega državljana.

Pedofili večinoma uporabljajo "pametne" telefone z vgrajenimi zmogljivimi zoom kamerami ali pa t.i. vohunske kamere, vgrajene v sončna očala, ročne ure, knjige, navaja policija. Uporabljajo tudi kemične svinčnike z vgrajeno zmogljivo kamero, ki imajo poleg kamere še USB polnilno baterijo in mikro podatkovno kartico. Fotoaparate skrivajo tudi v miniaturnih torbicah za pas.

Skrita kamera v prenosnem hladilniku. Foto: policijska uprava Istarska