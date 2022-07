Pri Rovinju ujeli pedofila: kamero sta skrila v hladilno torbo

Preteklo soboto so gosti neimenovanega kampa blizu Rovinja opazili dva moška, ki sta se v bližini otrok sumljivo obnašala, poroča Index.hr. O dogajanju so hitro obvestili policijo, ki je pri pregledu obeh moških našla prikrito opremo za snemanje. Nemca, stara sta med 48 in 79 let, sta kamero skrila v hladilno torbo in tako prikrito snemala najmlajše med igro v vodi.

Prirejene hladilne torbe ni mogoče kupiti, Nemca sta po trditvah hrvaške policije sama naredila prikrito snemalno napravo. Foto: policijska uprava Istarska

Oba moška je policija po pregledu aretirala.