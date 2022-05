Iz Kambodže deportirali Primorca, obsojenega zaradi pedofilije #video

V Kambodži so prijeli Primorca, ki je bil obsojen zaradi kaznivih dejanj spolnega napada na mladoletno osebo. Obsojen je bil tudi zaradi izdelave in posesti pornografskega gradiva. Po poročanju nekaterih medijev gre za Janija Kokota, ki je bil na seznamu najbolj iskanih zločincev od leta 2017, na begu je bil tako pet let. V Slovenijo so ga deportirali 13. maja.

"Med temi, ki so iskani, je kar nekaj takih, ki so se izognili roki pravice, trgovali so z mamili ali pa gre pa tudi za druga kazniva dejanja. V preteklosti smo imeli tudi nekaj znanih ubežnikov s področja gospodarskega kriminala," je povedala novinarka in penologinja Damijana Žišt.

Primeri pedofilije niso pretirano medijsko odmevni

Na begu so na primer še nekateri osumljenci oziroma obtoženci v zadevi slovenska celica kavaškega klana, kjer se sojenje zaradi trgovanja z mamili sploh še ni začelo. Primeri pedofilije pa pri nas niso pretirano medijsko odmevni.

"Gre tudi za sojenja, ki so zaprta za javnost, tako pa imena obtoženih velikokrat uidejo iz medijskega spomina ali pa jih ne omenjamo zato, da zaščitimo žrtve," je dodala Žištova.

Kot je povedala sogovornica, ne moremo trditi, da v primeru ubežnikov katerikoli organ zataji.

"Pravzaprav ne bi rekla, da kateri organ zataji. Dejstvo je, da lahko nekdo, če je pravnomočno obsojen in ni v priporu ali zaporu zaradi kake druge zadeve, svobodno odide, država mu ne odvzame osebnih dokumentov," je dodala Žištova.

Ob pravnomočni obsodbi se jih večina odzove na poziv k prestajanju zaporne kazni

"Tisti, ki pa tega namena nimajo, torej zbežijo in gredo brez težav iz države in pač tvegajo, da se bodo nekje v tujini skrivali toliko časa, dokler jih organi pregona ne najdejo in jih vrnejo Sloveniji, ki jih išče," je dejala Damijana Žišt.

Iskanje oseb, ki so na begu, lahko traja tudi več let, pojasnjujejo na policiji. So pa v enem primeru osebo našli že dve uri po razpisu tiralice. Zastaralni roki v primeru ubežnikov so bili nekoč krajši, a se je slovenska zakonodaja pred leti spremenila. Zdaj so ti roki bistveno daljši.

"Eden izmed takih je bil zelo razvpit primer, ki se je zgodil pred leti v diskoteki Lipa, ko se je tedaj obsojeni lastnik te diskoteke uspešno skrival pet let v sosednji Hrvaški, po petih letih pa mu ni bilo več treba iti v zapor, ker je ta zakonski rok potekel," je sklenila Žištova.

Trenutno sta med iskanimi še dva Primorca – Aleša Semoliča iščejo že od septembra 2015, Luko Furlana, ki je tudi na seznamu Interpola, pa od januarja lani. Sicer je na nacionalni ravni razpisanih 1.211 ukrepov iskanj oseb zaradi različnih kazenskih postopkov pred slovenskimi pravosodnimi organi, na mednarodni ravni pa zoper 163 oseb. Policiji pri iskanju lahko pomagajo tudi državljani z neposrednim posredovanjem informacij o iskani osebi. Podatke o iskanih osebah lahko anonimno posredujejo tudi na spletni strani policije.