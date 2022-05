Kako varujejo politike? #video

S potrditvijo nove vlade se bo za politike, predvsem tiste, ki stopajo v ospredje, spremenilo marsikaj. Na to, da so prevzeli pomemben položaj, bo politične prvokategornike ves čas opominjalo tudi policijsko varovanje. To pripada predsedniku vlade in predsedniku države, pa tudi predsedniku Državnega zbora, podpredsednikom vlade ter ministrom za zunanje in notranje zadeve ter obrambo. Kje vse jih bodo spremljali in koliko časa bodo policisti še varovali zdajšnjo vlado?

"Pravi varnostniki so pravzaprav taki, da so neprepoznavni, zelo dober bo tisti, za katerega ne bo mogoče opaziti, da varuje," je povedal Tomaž Čas, izredni profesor za varnostni sistem.

Varovanje traja 24 ur na dan, se pa načrti in dokumenti seveda prilagajajo tudi varnostnim razmeram. Nove varovane osebe se potrdi v trenutku, ko zasedejo položaj. V praksi to pomeni, da je na primer Urška Klakočar Zupančič, predsednica Državnega zbora, že varovana, Robert Golob uradno še ne.

"Ne vem, kako ima to zdaj urejeno Golob. V tistem trenutku, ko bo izvoljen kot mandatar, pa bo deležen ustreznega varovanja," je povedal profesor Čas.

Najbolj varovana predsednika države in vlade

Najbolj varovani osebi sta predsednik države in predsednik vlade, ki jima pripada 2. stopnja varovanja. Prva stopnja je rezervirana za šefe tujih držav, ki so na obisku pri nas. Za predsednikoma pride tretja stopnja, v kateri so predsednik Državnega zbora, podpredsedniki vlade in ministri državotvornih resorjev – za notranje in zunanje zadeve ter obrambo. Predsednika države in vlade sta po koncu funkcije varovana še eno leto, podpredsedniki vlad šest mesecev.

"Za varovanje to ni tako velik zalogaj, predsednik vlade bo prešel v 3. stopnjo za tri mesece in bo v 4. stopnji devet mesecev," dodaja Čas.

Kdo so policisti, ki prihajajo iz Centra za varovanje in zaščito, ni jasno, prav tako kot so skrivnost tudi njihove naloge – policijski načrt je namreč označen s stopnjo tajnosti.

"Obstaja tehnično varovanje, tako kot osebe so varovane tudi stavbe, v katerih delajo, poznamo še fizično varovanje, ko so osebe zunaj, tretja pa je operativno pokrivanje, ki ga ne poznamo," je o načinih varovanja povedal Čas.

Niso pomembne le izobrazba in izkušnje

Ker so skupaj skoraj ves čas, pri izbiri oseb, ki varujejo politično smetano, niso pomembne le izobrazba in izkušnje.

"Človeka je treba prilagoditi varovani osebi. Če se spomnite Drnovška, on je moral imeti varnostnika, ki je z njim tekel. Ti ljudje se posebej usposabljajo, ni ključno le znanje, temveč spretnost, tudi bonton," je ponazoril Čas.

Tudi varnostnikom predsednika Pahorja ni dolgčas, z njim se potijo na teku po Katarju, ga spremljajo na kolesu in ga čakajo v kinu, ko gre po prigrizek; varnostniki premierja Janše pa so že osvojili Triglav. Z njimi jih boste srečali tudi na cesti, prepoznali jih boste po posebnih vozilih z modrimi in rdečimi lučmi.