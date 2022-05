Vojni ni videti konca, Zelenski podpisal odlok o podaljšanju #vŽivo

Dnevni pregled dogodkov



6.17 Poveljnik iz Azova: Odpeljali so le najtežje ranjence

6.15 Zelenski je podpisal odlok o podaljšanju vojnega stanja in mobilizacije

6.09 Kirilenko: Rusi so v Donecku ubili 10 civilistov

6.04 Ukrajina: Razstrelili smo ruski oklepni vlak

O aktualnem stanju v jeklarni Azovstal je za agencijo APTN spregovoril poveljnik enote Kraken polka Azov Oleg Supereka.

"Veliko jih je bilo odpeljanih iz tovarne. Med njimi niso bili samo pripadniki Azova, ampak tudi pripadniki brigad. Niso odpeljali vseh ranjenih, ampak le tiste v najslabšem stanju," je rekel.

Rusija je sporočila, da se je od ponedeljka predalo skupno 959 ukrajinskih borcev, od tega 80 ranjenih.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je podpisal odlok o podaljšanju vojnega stanja in mobilizacije za nadaljnjih 90 dni. Odlok začne veljati 25. maja.

Dokumenti so bili predloženi ukrajinskemu parlamentu in jih mora potrditi vsaj polovica poslancev.

Ruske sile so v Donecku ubile najmanj 10 ukrajinskih civilistov, vključno z dvema otrokoma, je povedal regionalni guverner Pavlo Kirilenko, poroča Reuters.

Kirilenko o podrobnostih ni govoril, je pa povedal, da je ranjenih še sedem ljudi.

Ukrajinska vojska trdi, da so njeni vojaki uničili ruski oklepni vlak, ki je danes prevažal vojake v Melitopolu. Pod vlakom je bila postavljena eksplozivna naprava, trdi ukrajinska teritorialna obramba.

👊🏻In Melitopol, the resistance movement against the invaders blew up an armored train of Russian troops, local media reported.



Undermining was carried out under a car with personnel. In total, the armored train consisted of 10 wagons.#Ukraine pic.twitter.com/3c7Z9zPeoH