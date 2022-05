Sojenju prvemu ruskemu vojaku. Priznal umor civilista v Ukrajini. #foto

21-year-old Russian soldier Vadim Shishimarin is accused of killing a 62-year-old man in Ukraine’s Sumy region.



First court hearing in war crimes in Ukraine.



Woman translates for him from ukrainian to russian. pic.twitter.com/GdQythINc5 — Daria Tarasova (@TarasovaMarkina) May 13, 2022

Šišimarin, vojak iz sibirske regije Irkutsk, je priznal, da je 28. februarja v ukrajinski severovzhodni regiji Sumi s strelom iz avtomatske puške ubil neoboroženega civilista.

Izvršil je ukaz

Po navedbah tožilcev je Šišimarin vodil enoto v tankovski diviziji, ko so jih napadli. Nato naj bi on in štirje drugi vojaki ukradli avto in na poti srečali 62-letnega kolesarja, ko je Šišimarin dobil ukaz, naj ga ustreli. To je tudi storil.

Po predhodnih navedbah iz urada generalne državne tožilke je Šišimarin to storil, da bi civilistu preprečil prijavo položaja skupine ruskih vojakov.

A court in the Ukrainian capital, Kyiv, began hearings Friday in the case against Sgt. Vadim Shishimarin, the first Russian soldier to go on trial for alleged war crimes.



He is accused of shooting a 62-year-old Ukrainian civilian in late February. https://t.co/fUnJHYn1Yz — The Washington Post (@washingtonpost) May 13, 2022

1 / 4 Vadim Šišimarin je priznal, da je ubil civilista. 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Vojnih zločinov vsaj deset tisoč

Ukrajinsko tožilstvo je registriralo že več kot deset tisoč domnevnih vojnih zločinov med vojno v Ukrajini.

V torek je Mednarodno kazensko sodišče (ICC) v Ukrajino poslalo 42-člansko ekipo, ki jo sestavljajo preiskovalci, forenziki in podporno osebje. V državi bodo preiskali domnevne vojne zločine po ruski invaziji, po besedah ICC pa gre za največjo tovrstno misijo v zgodovini njihovega delovanja.