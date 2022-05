Rusi so ga zapustili, od zdaj bo služil Ukrajincem #vŽivo

Dnevni pregled dogodkov



7.28 Ukrajinska vojska: Rusija nadaljuje z raketnimi napadi po vsej državi

6.52 Mednarodno kazensko sodišče je v Ukrajino poslalo skupino za preiskavo vojnih zločinov

6.51 Biden bo v Beli hiši gostil švedskega premierja in finskega predsednika

6.05 Začela se je reševalna akcija ukrajinskih vojakov iz Mariupola

6.03 Ruski vojaški pes zdaj dela za Ukrajince

6.01 Macron: Francija bo okrepila dobavo orožja Ukrajini

V ukrajinska vojski pravijo, da ruske sile še naprej izvajajo raketne napade na vojaške cilje in civiliste po Ukrajini.

V Mariupolu, za katerega se zdi, da je po večmesečnem obleganju na robu padca, ruske čete blokirajo enote v jeklarni Azovstal, poroča generalštab ukrajinskih oboroženih sil.

Dodajajo, da ruske sile napadajo tudi Doneck, še naprej obstreljujejo tudi obmejna območja Černigov in Sumi.

Ruske rakete padajo na Odeso.

Mednarodno kazensko sodišče je v torek poslalo 42-člansko ekipo v Ukrajino, da bi raziskala domnevne vojne zločine po invaziji Rusije. To bo ena največjih preiskav zločinov v zgodovini.

Predsednik Joe Biden bo v četrtek v Belli hiši sprejel švedskega premierja in finskega predsednika na ključnem dogodku podpore nekaj dni po tem, ko sta obe državi napovedali svoja prizadevanja za vstop v Nato.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v svojem rednem nočnem nagovoru dejal, da se je začela vojaško-obveščevalna operacija za reševanje ukrajinskih vojakov iz Mariupola. Gre za občutljivo situacijo, zato je zanjo potrebno več časa, je še povedal Zelenski.

"Danes sem se z direktorico MDS Kristalino Georgievo pogovarjal o tem, kako pospešiti zagotavljanje finančne pomoči Ukrajini, glede na primanjkljaj državnega proračuna med vojno, ki znaša približno pet milijard dolarjev na mesec. Pogovarjali smo se tudi o glavnih smereh nadaljnjega sodelovanja," je dejal.

Belgijski ovčar, ki je prej pomagal ruskim vojakom v regiji Mikolajev, bo zdaj pomagal ukrajinskim vojakom. Pes po imenu Bucks, ki so ga po porazu v regiji pustili za seboj Rusi, se je v manj kot mesecu dni uspel naučiti ukrajinskih povelj in bo zdaj služil ukrajinski vojski.

In Mykolayiv region #Russian occupiers were defeated in battle and left their Belgian Shepherd, Bucks.



Dog, who had previously served in the Rosguard, learned the commands in #Ukrainian in less than a month and will soon start serving in 🇺🇦 National Guard.#StandWithUkraine️ pic.twitter.com/3CJ9rm83eA