Ukrajinska vojska je preteklo sredo uspešno napadla konvoj ruske vojske med prečkanjem reke Severski Donec ter tudi uničila začasne mostove, ki so jih postavili Rusi. Zdaj pa so se pojavili novi posnetki, ki prikazujejo, koliko ruskih tankov je bilo uničenih v bojih, še preden bi lahko ti uspešno prečkali reko.

"Prečkanje reke v sovražnem okolju je zelo tvegan manever in to, da so se ga ruski generali lotili, samo kaže, pod kakšnim pritiskom so," je pretekli teden neuspešen poskus ruske vojske, da bi prečkala reko Severski Donec, po poročanju The Guardiana komentiral britanski obrambni minister Ben Wallace. Po njegovem mnenju je uspešen napad ukrajinske vojske na začasne mostove Rusov samo dokaz, kako je Putinova vojska v zadnjih dneh kljub okrepitvam nemočna in neuspešna pri zavzemanju ozemlja.

Kot kažejo slike in posnetki so Rusi tanke in vojaško opremo pustili bregovih reke Severski Donec, ter se podali v beg. Po oceni naj bi Rusi v operaciji zapustili od 25 do 30 vojaških vozil.

Foto: Reuters

Po podatkih britanske vojaške obveščevalne službe je med ukrajinskim obstreljevanjem pontonskih mostov, ki so jih za prečkanje reke zgradili ruski vojaki, ruski bataljon izgubil skoraj vsa oklepna vozila. Koliko žrtev je pri tem utrpela ruska vojska, za zdaj ni znano.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Ukrajinska stran trdi, da bi lahko bilo ubitih več kot tisoč vojakov, vendar ta podatek ni preverjen, prav tako ni natanko jasno, kdaj se je napad zgodil. Številni vojaki so poskušali pobegniti in priplavati na drugo stran reke, vendar je ukrajinska vojska takoj začela streljati nanje.